На проживание и жилье. Какие выплаты будут получать украинцы в Чехии с июля

С 1 июля в Чехии вступают в силу новые условия помощи украинским беженцам. В законе Lex Ukrajina V говорится об изменении сумм выплат и правил проживания.

На какую финансовую помощь могут рассчитывать украинские беженцы, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Одно из важнейших изменений – владельцы жилья будут получать средства за размещение беженцев, если проживают под одной крышей. В других случаях, включая проживание в гостиницах, украинцы будут самостоятельно оплачивать аренду мест проживания – на это деньги будет выделять государство.

Речь идет о фиксированных суммах на жилье, а не о реальной стоимости аренды:

для 1 человека – 2400 крон (3985 грн);

для 2 человек – 4 800 крон;

для 3 человек – 7200 крон;

для семьи из 4 человек – 9 600 крон;

для 5 и более человек – 12 000 крон.

Эти суммы касаются оплаты проживания в отелях после 5 месяцев бесплатного размещения и компенсации владельцам, живущим под одной крышей с беженцами. Для аренды квартир, внесенных в реестр Минтруда, фиксированные суммы на 20% больше – (3000 – 15000 крон).

Фото: Беженцы в отелях (gettyimages.com)

В то же время, выплаты на проживание и жилье будут рассматриваться как комплексная помощь, отдельно их предоставлять не будут.

С 1 июля сумма выплат на проживание будет рассчитываться от прожиточного минимума – 4860 крон (8071 грн) вместо 5000 крон, 3490 крон для детей до 18 лет. После 5 месяцев сумма – 3130 крон.

При расчете суммы помощи будут проверять банковские счета в Чехии и учитывать доходы в этой стране и из-за рубежа.

Выплаты будут рассчитывать по схеме: к фиксированной сумме на аренду жилья добавляют сумму финансовой помощи и вычитают доход. Для одного человека это будет выглядеть так: 3130 крон (минимум для существования) +2400 (фиксированная сумма на аренду жилья) – 0 (доход) = 5530 крон (9184 грн).

Эту сумму еще сверят с возможными сбережениями беженца.

Напомним, мы писали, что тысячи украинцев могут потерять жилье в Чехии.

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