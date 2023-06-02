Количество украинцев с детьми в Польше выросло в 5 раз: исследование

В Польше в 5 раз увеличилась доля приехавших с детьми украинских граждан. Если в 2021 году таких было 11%, то в 2023 году – 50%.

Треть украинцев выбрали для детей исключительно польскую систему образования, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Половина граждан Украины, проживающих в Польше, приехали в страну с детьми младше 18 лет, говорится в исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" Миграционной платформы EWL, Фонда EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом процент граждан Украины, находящихся в Польше с детьми, вырос в пять раз – с 11% до 50%. В Польшу с детьми приехали не только военные беженцы (66%), но и экономические мигранты (40%).

Треть респондентов заявили, что их дети пользуются исключительно польской системой образования. В то же время 38% опрошенных отметили, что дети учатся одновременно в польских и украинских школах. 27% украинцев пользуются только украинской системой образования.

"Украинские родители охотно записывают своих детей в польские школы благодаря возможности интеграции детей с польскими сверстниками, а также из-за необходимости в это время работать. В то же время они выбирают обучение онлайн в украинских школах, чтобы ребенок имел возможность получить украинское образование, а также не терял связи с Украиной и ее образовательными процессами в связи с планами вернуться на Родину", – объясняет операционная директор Фонда EWL Мария Кузенко.

Фото: Украинские ученики в польской школе (gettyimages.com)

Выбор только украинской системы образования указали 32% опрошенных беженцев. Среди приехавших до войне лишь 22% указали, что их дети учатся исключительно в украинских школах.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года в более чем десяти польских городах. Участие в исследовании приняли 500 совершеннолетних граждан Украины.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше массово теряют статус UKR.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.