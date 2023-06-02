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Кількість українців із дітьми у Польщі зросла у 5 разів: дослідження

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П'ятниця 02 червня 2023 18:26
Кількість українців із дітьми у Польщі зросла у 5 разів: дослідження Фото: Українські біженці (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі в 5 разів збільшилася частка українських громадян, які приїхали з дітьми. Якщо у 2021 році таких було 11%, то а 2023 – 50%.

Третина українців обрали для дітей виключно польську систему освіти, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років, йдеться в дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи" Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком відсоток громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зріс вп’ятеро – із 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти (40%).

Третина респондентів заявили, що їхні діти користуються виключно польською системою освіти. Водночас 38% опитаних вказали, що діти навчаються одночасно у польських та українських школах. 27% українців користуються тільки українською системою освіти.

"Українські батьки охоче записують своїх дітей до польських шкіл завдяки можливості інтеграції дітей із польськими однолітками, а також через потребу в цей час працювати. Водночас вони обирають навчання онлайн в українських школах, щоби дитина мала змогу отримати українську освіту, а також не втрачала зв’язок з Україною та її освітніми процесами через плани повернутися на Батьківщину", – пояснює операційна директорка Фундації EWL Марія Кузенко.

Кількість українців із дітьми у Польщі зросла у 5 разів: дослідженняФото: Українські учні в польські школі (gettyimages.com)

Вибір тільки української системи освіти вказали 32% опитаних біженців. Серед людей, які приїхали до війни, лише 22% вказали, що їхні діти навчаються виключно в українських школах.

Опитування громадян України, які проживають у Польщі, проводилося 4-13 березня 2023 року у понад десяти польських містах. Участь у дослідженні взяли 500 повнолітніх громадян України.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі масово втрачають статус UKR.

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