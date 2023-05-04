При каких условиях украинцы имеют право на пенсии в Польше: объяснение ZUS

В Польше начала распространяться информация в соцсетях, что украинским гражданам легко получить польские пенсии. В управлении социального страхования ZUS отреагировали заявлением.

Правила получения пенсий иностранцами в Польше за последние годы не изменились, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Имеют ли украинцы право на получение польской пенсии

Граждане Украины, как и другие иностранцы должны отвечать ряду условий и платить взносы в Польше, чтобы получать польскую пенсию, отмечают в ZUS.

"В последние дни в СМИ появились ложные мнения о том, что у украинских граждан слишком легкий доступ к польским льготам. Такая информация вводит в заблуждение", – сказано в заявлении.

В Управлении социального страхования отметили, что Польша и Украина подписали двустороннее соглашение о социальном обеспечении в 2012 году. Оно защищает людей, работавших в обеих странах.

"При определении права на пенсию по старости также учитывается работа в другом государстве. Однако это не означает, что Фонд социального страхования финансирует пенсии граждан Украины за период работы на родине. Каждое государство выплачивает помощь пропорционально продолжительности страховых периодов в каждом из них", – отметили в учреждении.

Фото: Пенсии выплачивает ZUS – Управление социального страхования (facebook.com/ ZycieCzestochowyIPowiatu)

Двусторонние и многосторонние соглашения такого типа являются стандартными. Подобные правила действуют в ЕС. Такой подход широко используют и сами поляки, живущие или работающие в Германии, Испании, Великобритании, Канаде, США и других странах.

Кто имеет право на пенсионные выплаты в Польше

Украинцы, как и другие иностранцы, должны соответствовать определенным условиям, чтобы получить польскую пенсию:

возраст 60 лет для женщин и 65 – для мужчин;

уплата взносов в Польше – легальное трудоустройство.

Также люди, родившиеся до 1 января 1949 года (старше 75 лет), должны иметь стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин. Если это невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту назначается при стаже от 15 лет для женщин и 20 лет – для мужчин.



В Польше пенсию украинцам выплачивает ZUS за период работы в этой стране, украинский Пенсионный фонд – за отработанный в Украине период. Поэтому после нескольких месяцев работы польская пенсия будет символической.

Фото: Польша выплачивает пенсии за период работы только в этой стране (gettyimages.com)

При каких условиях украинцы получат доплату к минимальной пенсии

Если общая сумма украинской и польской пенсий меньше минимальной пенсии по возрасту в Польше, пенсионеры могут получить доплату этой разницы.

К примеру, если украинская пенсия составляет 300 злотых (примерно 2700 грн), а польская доля за стаж работы в этой стране – 100 злотых (890 грн), то польский ZUS доплатит разницу, чтобы уравнять получателей социальных выплат независимо от их гражданства. Следовательно, пенсионер все равно получит минимальную польскую пенсию по возрасту 1588,44 злотых (14133 грн). В таком случае доплата составит 1188,44 злотых (10 574 грн).

Но для получения доплаты к минимальной пенсии нужно отвечать определенным требованиям:

право на пенсию для иностранцев (возраст, уплата взносов в Польше, стаж);

постоянное проживание в Польше;

право на законное пребывание на основании документа, выданного службой по делам иностранцев или на основании записи в реестре Пограничной службы.

К слову, доплаты к минимальной пенсии в Польше сейчас получают всего 1170 граждан Украины. В прошлом году их было 1205.

Такие пенсионеры теряют доплаты, когда устраиваются на работу. Если украинец будет проживать в другой стране, то получит польскую пенсию без доплат до минимального размера.

Напомним, мы писали, какой будет минимальная зарплата в Польше в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.