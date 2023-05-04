За яких умов українці мають право на пенсії у Польщі: пояснення ZUS

У Польщі почала поширюватися інформація в соцмережах про те, що українським громадянам легко отримати польські пенсії. В управлінні соціального страхування ZUS відреагували заявою.

Правила отримання пенсій іноземцями у Польщі за останні роки не змінилися, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Чи мають українці право на отримання польської пенсії

Громадяни України, як і інші іноземці, мають відповідати низці умов та платити внески у Польщі, щоб отримувати польську пенсію, зазначають у ZUS.

"Останніми днями в ЗМІ з'явилися неправдиві думки про те, що українські громадяни мають надто легкий доступ до польських пільг. Така інформація вводить в оману", – сказано в заяві.

В Управлінні соціального страхування зазначили, що Польща та Україна підписали двосторонню угоду про соціальне забезпечення у 2012 році. Вона захищає людей, які працювали в обох країнах.

"При визначенні права на пенсію за старістю також враховується робота в іншій державі. Однак, це не означає, що Фонд соціального страхування фінансує пенсії громадян України за період роботи на батьківщині. Кожна держава виплачує допомогу пропорційно тривалості страхових періодів у кожній з них", – зазначили в установі.

Фото: Пенсії виплачує ZUS – Управління соціального страхування (facebook.com/ ZycieCzestochowyIPowiatu)

Двосторонні та багатосторонні угоди такого типу є стандартними. Аналогічні правила діють у ЄС. Такий підхід широко використовують і самі поляки, які живуть або працюють у Німеччині, Іспанії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах.

Хто має право на пенсійні виплати в Польщі

Українці, як і інші іноземці, мають відповідати певним умовам, щоб отримати польську пенсію:

вік 60 років для жінок і 65 – для чоловіків;

сплата внесків у Польщі – легальне працевлаштування.

Також люди, які народилися до 1 січня 1949 року (старші 75 років), повинні мати стаж не менше 20 років для жінок і 25 років – для чоловіків. Якщо це неможливо підтвердити документально, пенсія за віком призначається за умови стажу від 15 років для жінок і 20 років – для чоловіків.



У Польщі пенсію українцям виплачує ZUS за період роботи в цій країні, український Пенсійний фонд – за відпрацьований в Україні період. Тому після кількох місяців роботи польська пенсія буде символічною.

Фото: Польща виплачує пенсії за період роботи тільки в цій країні (gettyimages.com)

За яких умов українці отримають доплату до мінімальної пенсії

Якщо загальна сума української та польської пенсій менша за мінімальну пенсію за віком у Польщі, пенсіонери можуть отримати доплату цієї різниці.

Наприклад, якщо українська пенсія становить 300 злотих (приблизно 2700 грн), а польська частка за стаж роботи в цій країні – 100 злотих (890 грн), то польський ZUS доплатить різницю, щоб урівняти отримувачів соціальних виплат незалежно від їх громадянства. Отже, пенсіонер все одно отримає мінімальну польську пенсію за віком 1588,44 злотих (14133 грн). В такому разі доплата складе 1188,44 злотих (10574 грн).

Але для отримання доплати до мінімальної пенсії треба відповідати певним вимогам:

право на пенсію для іноземців (вік, сплата внесків у Польщі, стаж);

постійне проживання в Польщі;

право на законне перебування на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі запису в реєстрі Прикордонної служби.

До слова, доплати до мінімальної пенсії у Польщі зараз отримують всього 1170 громадян України. Минулого року їх було 1205.

Такі пенсіонери втрачають доплати, коли влаштовуються на роботу. Якщо українець проживатиме в іншій країні, то отримуватиме польську пенсію без доплат до мінімального розміру.

Нагадаємо, ми писали, якою буде мінімальна зарплата у Польщі в 2023 році.

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