На 700 злотых больше. Какой будет минимальная зарплата в Польше в 2023 году

В Польше стремительно растет минимальная зарплата. С 1 июля запланировано увеличение до 3600 злотых (31,5 тыс. гривен).

Повышение минимальной ставки почти на 700 злотых ожидается в 2024 году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Как вырастет минимальная оплата труда в Польше

В 2023 году размер минимальной заработной платы уже увеличивался – с 3010 до 3490 злотых. С 1 июля 2023 года работники будут получать не менее 3600 злотых.

По расчетам Федерации польских предпринимателей (FPP), на основании показателей Многолетнего финансового плана государства на 2023-2026 годы, с января 2024 года минимальная зарплата будет составлять не менее 4254,4 злотых (37314 гривен) – на 654,40 злотых больше, чем во второй половине 2023 года. Минимальная почасовая ставка будет составлять 27,8 злотых.

Увеличение минимальной зарплаты на 654 злотых в 2024 году означает, что работник получит на руки 3230 злотых (28329 гривен), а работодатель заплатит 5126 злотых (45 тыс. грн).

Стремительное повышение минимальной заработной платы продолжается с 2007 года. Наибольшие повышения были проведены в 2023 году (17,8%) и 2020 году (на 15,5%).

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

При этом экономисты отмечают, что расчет повышения минимальной зарплаты по отношению к инфляции "опаздывает" на 2 года. Аналитики предлагают установить минималку на уровне 50% от средней зарплаты.

Что украинцам следует учитывать при трудоустройстве в Польше

Гражданин Украины может начать работу в Польше без разрешения на работу, но работодатель должен уведомить соответствующее управление в течение 14 дней, сообщает правительственный сайт Польши.

Украинцам дают советы, что нужно знать о трудоустройстве в этой стране:

все услуги уездных бюро труда бесплатны;

лучше всего использовать проверенные и надежные услуги и предложения работы. Доступ к таким проверенным предложениям работы предоставляется уездным бюро труда (https://oferty.praca.gov.pl). Если есть смартфон, можно установить приложение ePraca ;

; советы, как искать работодателя за границей и не подвергать себя ненужному риску, можно найти на сайте сети EURES;

список сертифицированных польских агентств по трудоустройству доступен на сайте stor.praca.gov.pl в закладке Реестр субъектов, ведущих агентства по трудоустройству. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Воеводском бюро труда;

если вы работаете через агентство, следует помнить о подписании договора с агентством занятости, в котором будут указаны условия работы, вознаграждение, льготы;

при приеме на работу работодатель обязан заключить письменный трудовой договор, в котором будут указаны условия работы и оплаты труда. Убеждать человека работать без трудового договора – против польского законодательства;

не соглашайтесь без подписания письменного договора. В противном случае вы работаете нелегально, и вас лишают законных прав, возникающих из легального трудоустройства;

прежде чем подписать трудовой договор, ознакомьтесь с положениями, содержащимися в нем, или попросите кого-нибудь объяснить и помочь вам понять его положение;

если работодатель применил к вам физическое или психическое принуждение, сообщите об этом в Национальную инспекцию труда;

если вы стали жертвой любого другого преступления – немедленно обращайтесь в полицию.

Фото: Сезонная работа в Польше (gettyimages.com)

Государственная инспекция труда предоставляет бесплатные юридические консультации по поводу положений, регулирующих законность найма и права работников. Информация также доступна на украинском и русском языках. Больше информации можно найти на gov.pl и по телефонам:

22 111 35 88 – рекомендованный номер телефона для иностранцев, работающих в воеводствах: Мазовецкое, Лодзинское, Великопольское, Свентокшиское, Люблинское и Любушское;

89 333 17 41 – рекомендованный номер телефона для иностранцев, работающих в воеводствах: Варминско-Мазурское, Подляское, Куявско-Поморское, Поморское и Западно-Поморское;

22 111 35 29 – рекомендованный номер телефона для иностранцев, работающих в воеводствах: Подкарпатское, Малопольское, Силезское, Опольское и Нижнесилезское.

Напомним, мы писали, что украинцы в Польше стали более обеспеченными.

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