Новые приоритеты. Почему важно развивать туризм в Украине даже во время войны

Как вторжение России повлияло на отрасль туризма и чего ждать дальше – в колонке для РБК-Украина.

Во время войны в Украине туризм фактически остановился. Но со временем, когда в некоторых регионах ситуация относительно стабилизировалась, люди понемногу стали возвращаться к путешествиям. Хотя бы для того, чтобы просто сохранить свое психологическое здоровье.

Как изменился туризм в Украине во время войны, почему путешествовать важно даже в такое крайне сложное время и что ждет отрасль в будущем – в колонке для TRAVEL РБК-Украина рассказал член правления Ассоциации гостеприимства Генического района, сертифицированный туристический гид Алексей Войцеховский.

Что происходит з туризмом в период военного положения

С началом войны туризм в Украине совершенно остановился. Думаю, что причины можно не перечислять – все мы каждый день читаем новости и видим, сколько зла причинили оккупанты Украине.

Практически единственной категорией украинцев, которая интересовалась жильем в прошлом 2022 году, были вынужденные переселенцы из оккупированных территорий, а также из районов, приближенных к линии фронта. Основным принимающим регионом стал Запад Украины.

В этом году летом впервые были зафиксированы неплохие показатели по бронированию жилья на короткие сроки – как в Карпатах так и на морском побережье, в районе Коблево-Одессы. Но потом Россия подорвала Каховскую ГЭС, что полностью остановило отдых на море в Украине в этом сезоне.

Изменение приоритетов: Карпаты вместо моря

Одним из заметных изменений в туристической индустрии Украины стало изменение предпочтений по регионам для отдыха. Ранее летом большинство туристов предпочитало морской отдых, и гораздо меньшая часть выбирала летний отдых в горах.

Фото: Во время войны многие открыли для себя Карпаты как относительно безопасный регион (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Но с началом войны большинство популярных морских курортов Азовского и Черного моря стали вообще недоступны. А те, которые доступны, стали небезопасными. Официального открытия морского сезона в этом году так и не произошло, хотя и планировалось открыть несколько пляжей в Одесской и Николаевской областях.

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховского водохранилища в июне на побережье Черного моря вынесло большое количество мусора и опасных предметов, а сама катастрофа принесла много беды тем, кто жил рядом с водохранилищем.

Это событие стало основной причиной того, что официально ни один пляж на Черном море так и не запустили. Какая-то часть людей все равно поехала на отдых к морю, выбирая отели с бассейнами или рассматривая жилье возле внутренних водоемов (озер или лиманов).

Но в общей массе вместо морского отдыха сейчас выбирают отдых в Карпатах. Этот горный регион предлагает уникальные природные красоты, разнообразие водных объектов, множество активных видов отдыха и возможности для экологического туризма. К тому же, в Карпаты "Укрзализныця" регулярно запускает новые поезда, реагируя на спрос.

Кроме этого, здесь гораздо реже объявляются тревоги и практически не бывает прилётов. Именно это стало основной причиной для большинства тех, кто принял решение о поездке на отдых сюда. Спокойно выспаться и хотя бы на время избавиться от постоянного стресса и тревоги – это одна из основных причин поездки на отдых и перезагрузку в 2023 году.

Фото: Горный регион предлагает уникальные природные красоты, разнообразие водных объектов, множество активных видов отдыха (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)



Такой сдвиг в предпочтениях позволил западным регионам Украины активно привлекать туристов даже в такой сложный период. По состоянию на начало августа основная масса номерного фонда в Карпатах полностью разбронирована до середины сентября.

Женщины и дети. Новая аудитория туристов

Ситуация с военными действиями привела также к смене аудитории туристов. Если раньше основными внутренними туристами были пары и семьи с мужчинами, то сейчас основными путешественниками стали женщины и дети.

Все это привело к существенному изменению динамики состава туристических групп, а также появлению спроса на разные виды туристических услуг.

Эта тенденция привела к пересмотру предложений по отдыху и услугам, бизнес стал предлагать более удобные, безопасные и интересные опции для женщин и детей.

Фото: Сейчас основными путешественниками стали женщины и дети (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Почему туризм важен даже во время войны

Может показаться парадоксальным, но развитие туризма во время военного положения имеет огромное значение для здоровья нации и экономического благополучия страны.

Важно понимать, что туризм не только приносит доходы гостиничному бизнесу и местным предпринимателям в регионах, но и способствует созданию рабочих мест, восстановлению экономики и инфраструктуры.

Отдых во время военного положения позволяет гражданам воюющей страны отвлечься от негативных новостей, укрепить здоровье и психологические ресурсы, а также поддержать и развивать национальную экономику.

Реабилитация военных и беженцев в Карпатах

Карпаты как регион с характерным природным и культурным наследием предоставляет исключительные возможности для реабилитации военных и беженцев. Пребывание в окружении уникальных пейзажей, занятия экологическим туризмом и участие в программе экотерапии позволяют побороть посттравматический синдром и вернуться к полноценной жизни.

Фото: Официального открытия морского сезона в этом году так и не произошло, хотя были планы открыть несколько пляжей в Одесской и Николаевской областях (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Местные туроператоры и организации активно сотрудничают с правительством для создания специализированных программ для реабилитации военных и беженцев в Карпатах. Эти программы включают в себя уникальные медицинские, психологические и природные методы лечения и восстановления.

Природа Карпат с ее благоприятной атмосферой и эко-терапевтическим потенциалом становится особенно значимой для реабилитации людей, переживших травматические события.

Такие программы предлагают не только физическое восстановление, но и помогают восстановить психологическое равновесие и вернуться к активной жизни.

Врачи, психологи, гиды и другие специалисты работают совместно, чтобы предоставить максимальную поддержку участникам программы, помогая им преодолеть страхи и внутренние конфликты.

Благодаря этим усилиям регион Карпат становится не только туристическим местом отдыха и развлечений, но и местом, где предоставляется неоценимая помощь тем, кто прошел через трудные испытания. Этот подход к туризму во время военного положения делает отдых в Карпатах уникальным и значимым явлением в развитии туризма и поддержке здоровья нации.

Что ждет украинский туризм дальше

Туризм в условиях военного положения в Украине претерпел глобальные и очень серьезные изменения. Смена предпочтений туристов, смена причин для поездок на отдых, смена аудиторий – все это в корне изменило целую отрасль. При этом пока не ясно, что нас ждет дальше и какие изменения еще предстоят.

Фото: Путешествия во время войны важны для здоровья украинцев и уже стали необходимостью (Алексей Войцеховский/для РБК-Украина)

Но сам факт того, что туризм все еще жив, вселяет надежду во всё украинское туристическое сообщество. И владельцы жилья, и отельеры, и предприниматели предоставляющие сопутствующие услуги в туризме, готовы менять принципы и подходы и адаптироваться под новые реалии и запросы туристов.

Путешествие во время войны может показаться рискованным или неуместным, но оно имеет колоссальное значение для национальной экономики и здоровья граждан Украины.

Я уверен, что комплексный подход к развитию туризма и поддержке тех, кто нуждается в помощи, сделает Украину местом, способствующим восстановлению и процветанию нации даже в сложные времена и после того, как все трудности мы преодолеем.

Отметим, за прошлый год бюджет Украины потерял треть поступлений от туристической отрасли. Значительная часть компаний закрылась. Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны.

Тем временем украинские Карпаты летом становятся популярным климатическим курортом – люди едут отдохнуть в окружении природы. Во время летней жары украинцы могут объединить такой отдых с купанием в водоеме. Ми писали, где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации.

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