Как найти бесплатное жилье в Украине: горячие линии в регионах
Переселение украинцев в более безопасные регионы страны продолжается. Части тех, кто эвакуируется, не к кому ехать, и поиск жилья становится одной из первоочередных задач.
Как переселенцам сменить место жительства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Минреинтеграции.
Куда обращаться, чтобы получить бесплатное жилье
Бесплатное убежище внутренне перемещенным лицам предоставляют как обычные граждане, так и учреждения государственной, коммунальной и частной форм собственности.
Государство создало сервис по поиску бесплатного жилья "Прихисток", с помощью которого переселенцы могут найти жилье в Украине. Поиск работает так:
- На сайте нужно нажать кнопку "Найти жилье" и выбрать "Украина", выбрать нужный регион.
- Ввести данные о количестве людей и составе семьи.
- Ознакомиться с предложенными объявлениями и связаться с владельцами жилья.
Также подобный сервис создали волонтеры – "Допомагай".
Фото: Новый модульный городок во Львове (gettyimages.com)
Жилье предоставляют также местные органы самоуправления. Они обеспечивают переселенцев социальным жильем – в местах компактного поселения. О своем желании поселиться в такое место следует заявить во время эвакуации или в гуманитарном штабе сразу по прибытии. Также можно обратиться на горячие линии местных властей.
Для людей, находящихся в местах компактного поселения, действует горячая линия: (096) 058-83-76.
Также по вопросам обеспечения бесплатным жильем можно обращаться:
- на горячую линию Мининтеграции: 15-48;
- на горячую линию Уполномоченного по ВПО: (066) 813-62-39.
На сегодняшний день в 5670 местах компактного поселения приютов получили около 1 млн граждан.
Фото: Отремонтированное общежитие для переселенцев в Червонограде (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Где узнать про бесплатное жилье в западных регионах
Для людей, которые ищут возможность бесплатного поселения в западных регионах Украины, работают горячие линии, где можно получить консультации.
- Закарпатская область: (096) 284-33-68.
- Львовская область: в пределах Львовской области – по короткому номеру 112, с территории других областей: (032) 259-60-31.
- Черновицкая область: 0 800 335 047.
- Волынская область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11.
- Тернопольская область: 0 800 335 975.
- Ивано-Франковская область: (099) 470-92-41.
- Ровенская область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.
Напомним, мы писали, как живут переселенцы в новом модульном городке во Львове.
Также мы рассказывали о новых шелтерах, где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины.
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