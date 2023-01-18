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Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтеры

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Среда 18 января 2023 18:17
Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтеры Фото: Приюты для переселенцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, вынужденные переезжать из своих населенных пунктов из-за поврежденных домов или боевых действий, могут найти новое жилье в западных регионах страны.

Где открыты новые приюты для переселенцев, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на evacuation.city.

В Ивано-Франковской области подготовили церковное помещение на 40 человек

Приют разместили в бывшей больнице села Мариямполь, помещение которой уже 4 года находится в собственности местного прихода УГКЦ. Здание использовали как здание для социального служения.

На первом этаже обустроили десять комнат вместе с кухней, столовой, прачечной, душевыми и санузлами. В общей сложности они рассчитаны на 40 человек.

Там люди смогут проживать до тех пор, пока не вернутся в свои дома. Помещением будет заниматься местная ячейка Каритаса.

Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтерыФото: Новое убежище в селе Мариямполь (if.gov.ua)

Во Львове новый шелтер работает как хостел

В шелтере для переселенцев "Безопасное место" предлагают бесплатное проживание и питание переселенцам. В общей сложности там могут разместить до 21 человека. Кроме того, в хостеле предоставляют бесплатные консультации:

  • юристов;
  • психологов;
  • социальных работников;
  • консультации врачей для людей, уязвимых к ВИЧ.

В шелтере работают переселенцы, поэтому они хорошо понимают состояние гостей.

Приют "Безопасное место" расположен на ул. Соломии Крушельницкой, 3 (напротив парка Ивана Франко). Чтобы получить временное место в шелтере, нужно заполнить заявку.

В Ивано-Франковске приют открыли в детском саду

В Ивано-Франковске открыли шелтер для переселенцев в здании бывшего детского сада.

Жилье обустроили в двухэтажном здании из трех блоков. В общей сложности там есть 62 комнаты с мебелью, бытовой техникой, сантехникой, бойлерами. В помещении полностью изменили внутреннюю планировку и коммуникации.

Кроме комнат для переселенцев здесь обустроили общую на этаж кухню и санузлы. Люди будут иметь право проживать в шелтере бесплатно 4 года, им не нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтерыФото: Шелтер на 140 человек в Ивано-Франковске (if.gov.ua)

Приют на 225 переселенцев в Червонограде на Львовщине

Временное жилье подготовили в Червонограде для 225 человек, потерявших свои дома и вынужденных искать новое место. Для проживания переселенцев было отремонтировано 55 комнат в общежитии Червоноградского горно-экономического профессионального колледжа.

В здании починили крышу, заменили все оконные блоки, провели внутренние отделочные работы на трех этажах, установили двери и оборудование, заменили трубы водоснабжения и водоотвода, системы электроснабжения и отопления, обустроили вход и холл.

Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтерыФото: Отремонтированное общежитие для переселенцев в Червонограде (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Жилье на 4 года в Косовской общине

В бывшей школе в Косовской общине обустраивают жилье для 200 человек. Сейчас там ведутся строительные работы – готовят все необходимые помещения:

  • комнаты для проживания;
  • кухни;
  • санузлы.

Косовская община также получила от благотворителей комплект сантехнического оборудования: бойлеры, умывальники, унитазы, душевые кабинки, электрические нагреватели.

На Волыни в шелтерах есть 500 свободных мест

На Волыни для переселенцев была создана интерактивная карта свободных мест проживания в общежитиях, шелтерах и коммунальных заведениях. На этой карте можно найти свободные места в приютах. К середине января таких мест было 500.

Где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины: новые шелтерыФото: Пример жилья для переселенцев в Луцке (скриншот РБК-Украина/Прихистки Волині)

На карте возле каждого приюта указаны контактные данные. Также можно посмотреть, как выглядят комнаты.

В прошлом году в этих помещениях произвели ремонт и приспособили для проживания. Большинство шелтеров расположены в общинах Волынской области.

Напомним, мы писали, что на Львовщине открывают современный приют для переселенцев.

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