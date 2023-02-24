Как живут переселенцы в новом модульном городке во Львове: фото

Во Львове в феврале открыли "зимний" модульный городок для переселенцев. Сюда из трех "летних" городков переехали около тысячи человек.

Как живется людям в усовершенствованном модульном жилье, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Эвакуация.City.

Новые модули более удобны для проживания зимой

Весной 2022 года модульные городки начали строить как временный вариант размещения переселенцев. Уже осенью стало понятно, что людям у них будет непросто пережить зиму – санузлы находились в отдельных корпусах, а в комнатах было сложно справиться с конденсатом.

Хотя жители надеялись переехать в утепленные комнаты к октябрю, новоселье удалось провести только в конце января 2023 года.

Новый городок состоит из восьми двухэтажных корпусов, которые теоретически могут вместить 1400 человек. Предыдущие городки были одноэтажные и рассчитаны максимум на 300-350 переселенцев.

Корпуса собраны из таких же белых пластиковых модулей, площадь и оборудование комнат тоже не изменились. В корпусах есть кухня со столовой, душевые и туалетные блоки. Но в новом городке дома – коридорного типа.

Фото: Условия в модульном городке (city-adm.lviv.ua)

Жители говорят, что в новом жилье – удобнее, потому что в предыдущем модульном городке в туалет нужно было выходить на улицу – и ночью, в дождь другого варианта не было.

Четвертый городок спланирован таким образом, чтобы людям не нужно было выходить на улицу, чтобы добраться до туалета, душевой или кухни. Все это поместили под одной крышей. Для людей с инвалидностью и женщин с маленькими детьми это изменение стало очень важным – после душа дети выходят в коридор, а не на открытое пространство.

Обустройство городка еще продолжается

Обустройство территории нового городка еще не окончено. Один из блоков еще не заселен, вокруг работает техника. Поселок снабжен дизель-генератором, который должен подстраховать во время блекаутов или плановых отключений.

Фото: Городок превращается в приют для социально уязвимых людей (city-adm.lviv.ua)

Переезд состоялся в последний месяц зимы, поэтому люди еще не смогли оценить, справляется ли новое жилье с морозом и конденсатом. Впрочем, многим людям достаточно того, что жилье бесплатное.

Городок превращается в приют для социально уязвимых людей, потому что те, кто могут работать, находят себе другое жилье.

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