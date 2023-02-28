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Як знайти безкоштовне житло в Україні: гарячі лінії в регіонах

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Вівторок 28 лютого 2023 09:30
Як знайти безкоштовне житло в Україні: гарячі лінії в регіонах Фото: Проживання у модульному містечку (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Переселення українців у безпечніші регіони країни триває. Частина тих, хто евакуюється, не мають, до кого їхати, і пошук житла стає одним із першочергових завдань.

Як переселенцям змінити місце проживання, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Мінреінтеграції.

Куди звертатися, щоб отримати безкоштовне житло

Безкоштовний прихисток внутрішньо переміщеним особам надають як звичайні громадяни, так і заклади державної, комунальної та приватної форм власності.

Держава створила сервіс із пошуку безкоштовного житла "Прихисток", за допомогою якого переселенці можуть знайти помешкання в Україні. Пошук працює так:

  1. На сайті треба натиснути кнопку "Знайти житло" і обрати "Україна", вибрати потрібний регіон.
  2. Ввести дані про кількість осіб і склад сім'ї.
  3. Ознайомитися із запропонованими оголошеннями і зв'язатися із власниками житла.

Також подібний сервіс створили волонтери – "Допомагай".

Як знайти безкоштовне житло в Україні: гарячі лінії в регіонахФото: Нове модульне містечко у Львові (gettyimages.com)

Житло надають також місцеві органи самоврядування. Вони забезпечують переселенців соціальним житлом – у місцях компактного поселення. Про своє бажання поселитись в таке місце слід сказати під час евакуації або в гуманітарному штабі відразу після прибуття. Також можна звернутися на гарячі лінії місцевої влади.

Для людей, які перебувають у місцях компактного поселення, діє гаряча лінія: (096) 058-83-76.

Також з питань забезпечення безкоштовним житлом можна звертатися:

  • на гарячу лінію Мінінтеграції: 15-48;
  • на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.

На сьогодні в 5670 місцях компактного поселення прихисток отримали близько 1 млн громадян.

Як знайти безкоштовне житло в Україні: гарячі лінії в регіонахФото: Відремонтований гуртожиток для для переселенців у Червонограді (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Де дізнатися про безплатне житло в західних регіонах

Для людей, які шукають можливість безкоштовного поселення в західних регіонах України, працюють гарячі лінії, де можна отримати консультації.

  • Закарпатська область: (096) 284-33-68.
  • Львівська область: в межах Львівської області – за коротким номером 112, з території інших областей: (032) 259-60-31.
  • Чернівецька область: 0 800 335 047.
  • Волинська область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11.
  • Тернопільська область: 0 800 335 975.
  • Івано-Франківська область: (099) 470-92-41.
  • Рівненська область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.

Нагадаємо, ми писали, як живуть переселенці у новому модульному містечку у Львові.

Також ми розповідали про нові шелтери, де переселенцям надають житло на заході України.

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