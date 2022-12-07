Как украинцам с временной защитой в Польше ездить по ЕС: документы

Украинцы со статусом временной защиты в Польше могут ездить в страны Шенгенской зоны на основании электронного документа Diia.pl, подтверждающего право нахождения беженцев из Украины.
Только с идентификационным номером PESEL пересекать границу Польши или ЕС нельзя, кроме безвизового режима, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.
Украинцы, зарегистрировавшиеся в Польше как искатели временной защиты, могут получить два вида документов, дающих право проживать в этой стране и пересекать ее границы, а также ездить в страны Шенгенского соглашения:
• справка о временной защите, которую выдает Главное управление по делам иностранных граждан;
• электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.
Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel. Именно с ним украинцы могут путешествовать в Украину сроком до 30 дней и предъявлять польским пограничникам при возвращении в Польшу.
Для того, чтобы ездить по странам ЕС или возвращаться из Украины в Польшу, нужно иметь действующий сертификат в мобильном приложении Diia.pl в смартфоне и загранпаспорт.
При отсутствии Diia.pl нужно иметь бумажный экземпляр справки от Главного управления по делам иностранцев о полученном статусе временной защиты. Право пересекать границу исключительно на основании номера PESEL отсутствует.
Следует отметить, что Diia.pl доступна только украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Загрузить программу не смогут украинцы, имеющие вид на жительство в Польше или карту побыту.
Инструкцию по загрузке Diia.pl в приложении mObywatel можно прочитать на правительственном сайте. В частности, необходимо иметь:
После загрузки приложения mObywatel нужно выбрать "Добавить Дия пл" и ввести логин и пароль доверенного профиля. После подтверждения через SMS электронный документ украинца будет добавлен.
Напомним, мы писали, как получить временную защиту в ЕС повторно.