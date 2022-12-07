Как украинцам с временной защитой в Польше ездить по ЕС: документы

Украинцы со статусом временной защиты в Польше могут ездить в страны Шенгенской зоны на основании электронного документа Diia.pl, подтверждающего право нахождения беженцев из Украины.

Только с идентификационным номером PESEL пересекать границу Польши или ЕС нельзя, кроме безвизового режима, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

С какими документами можно возвращаться в Польшу и ездить по Европе

Украинцы, зарегистрировавшиеся в Польше как искатели временной защиты, могут получить два вида документов, дающих право проживать в этой стране и пересекать ее границы, а также ездить в страны Шенгенского соглашения:

• справка о временной защите, которую выдает Главное управление по делам иностранных граждан;

• электронный документ в мобильном приложении Diia.pl.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywatel. Именно с ним украинцы могут путешествовать в Украину сроком до 30 дней и предъявлять польским пограничникам при возвращении в Польшу.

Фото: Проверка документов украинцев на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Как загрузить документ Diia.pl и путешествовать с ним

Для того, чтобы ездить по странам ЕС или возвращаться из Украины в Польшу, нужно иметь действующий сертификат в мобильном приложении Diia.pl в смартфоне и загранпаспорт.

При отсутствии Diia.pl нужно иметь бумажный экземпляр справки от Главного управления по делам иностранцев о полученном статусе временной защиты. Право пересекать границу исключительно на основании номера PESEL отсутствует.

Следует отметить, что Diia.pl доступна только украинцам, прибывшим в Польшу после 24 февраля 2022 года. Загрузить программу не смогут украинцы, имеющие вид на жительство в Польше или карту побыту.

Инструкцию по загрузке Diia.pl в приложении mObywatel можно прочитать на правительственном сайте. В частности, необходимо иметь:

назначенный номер PESEL (с печатью "Osoba o statusie UKR").

полученный логин и пароль в доверенный профиль (profil zaufany).

телефон с Android (7.0 или выше) или iOS (13.0 и выше).

После загрузки приложения mObywatel нужно выбрать "Добавить Дия пл" и ввести логин и пароль доверенного профиля. После подтверждения через SMS электронный документ украинца будет добавлен.

Напомним, мы писали, как получить временную защиту в ЕС повторно.