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Як українцям із тимчасовим захистом в Польщі їздити по ЄС: документи

Фото: Українці на кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці зі статусом тимчасового захисту в Польщі можуть їздити в країни Шенгенської зони на підставі електронного документу Diia.pl, який підтверджує право перебування біженців із України.

Лише з ідентифікаційним номером PESEL перетинати кордон Польщі чи ЄС не можна, крім безвізового режиму, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

З якими документами можна повертатися до Польщі та їздити по Європі

Українці, які зареєструвалися в Польщі як шукачі тимчасового захисту, можуть отримати два види документів, які дають право проживати в цій країні та перетинати її кордони, а також їздити в країни Шенгенскої угоди:

• довідка про тимчасовий захист, яку видає Головне управління у справах іноземних громадян;

• електронний документ у мобільному додатку Diia.pl.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywatel. Саме із ним українці можуть подорожувати в Україну на термін до 30 днів і пред'являти польським прикордонникам при поверненні в Польщу.

Фото: Перевірка документів українців на кордоні Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Як завантажити документ Diia.pl і подорожувати із ним

Для того, щоб їздити країнами ЄС або повертатися з України до Польщі, треба мати чинний сертифікат у мобільному додатку Diia.pl у смартфоні та закордонний паспорт.

За відсутності Diia.pl треба мати паперовий екземпляр довідки від Головного управління у справах іноземців про отриманий статус тимчасового захисту. Право перетинати кордон виключно на підставі номера PESEL відсутнє.

Слід зазначити, що Diia.pl доступна тільки українцям, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Завантажити програму не зможуть українці, які мають дозвіл на проживання у Польщі чи карту побиту.

Інструкцію, як завантажити Diia.pl у застосунку mObywatel, можна прочитати на урядовому сайті. Зокрема, необхідно мати:

  • призначений номер PESEL (з печаткою "Osoba o statusie UKR").
  • отриманий логін та пароль до довіреного профілю (profil zaufany).
  • телефон з Android (7.0 і вище) або iOS (13.0 і вище).

Після завантаження застосунку mObywatel треба вибрати "додати Дія пл" і ввести логін та пароль довіреного профілю. Після підтвердження через SMS електронний документ українця буде доданий.

Нагадаємо, ми писали, як отримати тимчасовий захист в ЄС повторно.

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