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Как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году: маршруты и расписание

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Пятница 19 мая 2023 15:25
Как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году: маршруты и расписание Фото: Поезд из Киева в Хелм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы активно ездят за границу через Польшу. Один из самых удобных вариантов поездки – поездом через станцию Хелм.

Сколько человек воспользовалось маршрутом через этот пересадочный узел с начала 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

С начала 2023 года компания перевезла 124,6 тысяч пассажиров в польский Хелм и обратно. Этот город недалеко от границы с Украиной стал полноценным хабом, куда легко доехать из Украины и путешествовать дальше – например, в Варшаву или Гданьск. Через Хелм проходит 20% всего пассажиропотока поездов в Польше.

Из Украины в Хелм есть следующие рейсы:

  • №93/94 Харьков – Хелм (через Киев). Отправка из Харькова – в 14:07, прибытие в Хелм – в 12:14;
  • №23/24 Киев – Хелм. Поезд отправляется из Киева в 22:30 и прибывает в Хелм в 12:14;
  • №19/20 Киев – Хелм. Поезд отправляется из Киева в 18:14 и прибывает в Хелм в 5:00.

Поезд №19/20 запустили специально, чтобы расширить возможности украинцев добираться до Варшавы, учитывая большой спрос на билеты на прямой рейс в Варшаву. Пассажиры по прибытии в Хелм могут отдыхать в вагонах до 6:30 утра, а затем пересесть на польский поезд ИС21010, который отправляется в 7:00 и прибывает в Варшаву в 10:12.

Как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году: маршруты и расписание

Фото: Купе поезда в Хелм (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Билеты на все рейсы доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Билеты на польский поезд из Хелма в Варшаву можно приобрести или заранее онлайн в приложении польской железной дороги PKP. Или на перроне у кассира – рассчитаться можно наличными в злотых или картой любого банка.

Напомним, мы писали, что польская железная дорога запустит дополнительные поезда в Украину.

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