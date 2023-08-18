Как доехать в Германию беженцам из Украины: маршруты и транспорт

Украинцев, планирующих просить временную защиту у Германии, волнует вопрос транспорта и оптимального маршрута. Также – варианты недорогого или бесплатного путешествия.

Как можно добраться до Германии из Украины, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Как добраться до Германии поездами

Бесплатный эвакуационный поезд, раз в два дня отправлявшийся из польского Перемышля в немецкий город Ганновер, отменили в апреле 2023 года. Прямой поезд из Украины в Германию еще только в планах.

Следовательно, по железной дороге ехать придется с пересадкой или двумя. Чтобы спланировать удобный маршрут, следует воспользоваться поиском на сайте rail.cc. Там можно найти разные виды сообщений из разных регионов Украины. У большинства из них есть пересадка в Варшаве или Будапеште. Также пересесть на поезд в Германию можно в польском Перемышле.

Следует учесть, что из Украины есть поезда, которые курсируют по разным маршрутам: из Киева в Варшаву, из других городов – также в Перемышль и Хелм. Средняя стоимость билета – 900 грн.

Для поездки сначала следует приобрести билет на поезд "Укрзализныци", а затем на польский или немецкий поезд. Искать билеты можно на сайтах Polrail servise и Deutsche Bahn. Продолжительность поездки – около 7 часов. Ежедневно в Варшаву в Берлин курсируют по меньшей мере 4 поезда. Средняя стоимость билета – 80 евро.

Фото: Поезд между Краковом и Берлином (gettyimages.com)

Если для путешествия удобнее маршрут через Будапешт, тогда нужно будет приобрести билет на ночной поезд в Вену, который доезжает из Киева в столицу Венгрии за 22 часа. Билеты из Венгрии можно приобрести на сайте венгерских железных дорог MAV.

Как доехать до Германии автобусом

Во время войны есть большой выбор автобусных перевозчиков, с которыми можно добраться без пересадок прямыми рейсами в большинство стран Европы. У такой поездки продолжительность может быть больше, чем на поезде. В среднем в Германию можно добраться за сутки. Стоимость билета может составлять от 4000 гривен.

Цена зависит также от расстояния, которое автобус преодолевает по территории Украины – например, из Одессы ехать дольше и дороже. В отдаленный город в Германии дорога может занять и 40 часов, а билет будет стоить 5000 гривен.

Обычно билеты можно приобрести даже незадолго до поездки. В таком случае они будут дороже. Перевозчики советуют покупать билеты заранее, чтобы сэкономить деньги.

Фото: Популярный вариант поездки – автобусом (gettyimages.com)

Как доехать до Германии на автомобиле

Некоторые беженцы отправляются в Германию на собственном авто. Для въезда достаточно иметь действующие права и автостраховку. Дорога в среднем продлится 15 часов, если не учитывать очереди на границе.

Пересечь границу можно в следующих пунктах пропуска:

Рава-Русская – Гребенное;

Смельница – Кросценко;

Краковец – Корчевая;

Шегини – Медика.

Устилуг – Зосин;

Если своего транспорта нет, можно воспользоваться услугами сервиса blablacar. Водители подбирают пассажиров до населенного пункта, куда сами направляются. Такая поездка из Киева до Берлина может обойтись в 1800 грн и занять 21 час. Для того чтобы поездка была безопасной, стоит почитать отзывы о перевозчике.

Напомним, мы писали, как успеть купить билеты на поезда из Украины в Польшу.

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