Як доїхати до Німеччини біженцям із України: маршрути і транспорт

Українців, які планують просити тимчасовий захист у Німеччини, хвилює питання транспорту та оптимального маршруту. Також – варіанти недорогої чи безкоштовної подорожі.

Як можна дістатися Німеччини з України, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Як можна дістатися до Німеччини потягами

Безкоштовний евакуаційний потяг, який раз на два дні рушав із польського Перемишля до німецького міста Ганновер, скасували у квітні 2023 року. Прямий потяг з України до Німеччини ще тільки у планах.

Отже, залізницею їхати доведеться із пересадкою чи двома. Щоб спланувати зручний маршрут, варто скористатися пошуком на сайті rail.cc. Там можна знайти різні види сполучень із різних регіонів України. Більшість із них мають пересадку у Варшаві або Будапешті. Також пересісти на потяг до Німеччини можна у польському Перемишлі.

Слід врахувати, що з України є поїзди, які курсують за різними маршрутами: із Києва до Варшави, з інших міст – також до Перемишля і Хелма. Середня вартість квитка – 900 грн.

Для поїздки спершу слід придбати квиток на поїзд "Укрзалізниці", а потім на польський чи німецький потяг. Шукати квитки можна на сайтах Polrail servise та Deutsche Bahn. Тривалість поїздки – близько 7 годин. Щодня Варшави до Берліна курсують щонайменше 4 потяги. Середня вартість квитка – 80 євро.

Фото: Потяг між Краковом і Берліном (gettyimages.com)

Якщо для подорожі зручніший маршрут через Будапешт, тоді потрібно буде придбати квиток на нічний потяг до Відня, який доїжджає із Києва до столиці Угорщини за 22 години. Квитки з Угорщини можна придбати на сайті угорські залізниці MAV.

Як доїхати до Німеччини автобусом

Під час війни є великий вибір автобусних перевізників, із якими можна дістатися без пересадок прямими рейсами до більшості країн Європи. У такої поїздки тривалість може бути більшою, ніж поїздом. В середньому до Німеччини можна дістатися за добу. Вартість квитка може складати від 4000 гривень.

Ціна залежить також від відстані, яку автобус долає по території України – наприклад, із Одеси їхати довше та дорожче. До віддаленого міста у Німеччині дорога може зайняти й 40 годин, а квиток коштуватиме 5000 гривень.

Зазвичай квитки можна придбати навіть незадовго о поїздки. У такому випадку вони будуть дорожчі. Перевізники радять купувати квитки заздалегідь, щоб зекономити кошти.

Фото: Популярний варіант подорожі – автобусом (gettyimages.com)

Як доїхати до Німеччини автомобілем

Дехто з біженців вирушають до Німеччини на власному авто. Для в’їзду достатньо мати діючі права, та автостраховку. Дорога в середньому цілому триватиме 15 годин, якщо не враховувати черги на кордоні.

Перетнути кордон можна у таких пунктах пропуску:

Рава-Руська – Гребенне;

Смільниця – Кросценко;

Краківець – Корчова;

Шегині – Медика.

Устилуг – Зосін;

Якщо власного транспорту немає, можна скористатися послугами сервісу blablacar. Водії підбирають пасажирів до населеного пункту, куди самі прямують. Така поїздка від Києва до Берліна може обійтися в 1800 грн і тривати 21 годину. Для того, щоб поїздка була безпечною, варто почитати відгуки про перевізника.

Нагадаємо, ми писали, як встигнути купити квитки на потяги з України до Польщі.

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