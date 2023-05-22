Как добраться в аэропорт Краков из Киева и Львова: удобные маршруты по железной дороге

Во время войны украинцы могут путешествовать в самолетах только из аэропортов других стран. Один из самых удобных вариантов – Краков в Польше.

Эти воздушные ворота имеют самую широкую сеть маршрутов в Польше после аэропорта Варшавы, а добраться туда можно по железной дороге из Киева, Львова и других украинских городов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

До аэропорта ехать придется 3 поездами

Прямого поезда в аэропорт из Украины нет, поэтому придется покупать билеты на 3 поезда и делать две пересадки. Например: из Киева, Львова, Одессы, Харькова или Запорожья до Перемышля. В Польше – поезд PKP в Краков. Дальше – электричкой Koleje Małopolskie в аэропорт Краков.

Из Украины в Польшу есть поезда по следующему графику:

№715 Киев (11:01) – Перемышль (20:25);

№053 Киев (19:46) – Перемышль (06:30);

№705 Киев (20:19) – Перемышль (04:54);

№089 Киев (22:52) – Перемышль (11:13);

№036 Одесса (14:58) – Перемышль (06:30);

№073 Харьков (14:07) – Перемышль (11:13);

№032 Запорожье (20:15) – Перемышль (15:18).

Из Львова в Перемышль можно добраться поездами, которые курсируют из других городов Украины в Перемышль. Укрзализныця в своей системе бронирования Перемышль называет Пшемысль.

Следует учесть, что поезда в Перемышль часто задерживаются на 2 часа. Также на станции предстоит пройти паспортный контроль. Поэтому для пересадки на поезд в Краков следует иметь "в запасе" как минимум 3 часа.

Поезда из Перемышля в Краков и аэропорт

На польских поездх PKP Intercity (intercity.pl) можно ехать из Перемышля в Краков каждые 1-2 часа с 4 до 19 часов. Время в пути составляет 3 часа, цена билета – 50-80 злотых (444-710 грн). Билет необходимо покупать от станции Przemyśl Główny до станции Krakow Główny.

Фото: Поезд "Укрзализныци" на станции в Перемышле (gettyimages.com)

Также с главного вокзалом Кракова Krakow Główny в аэропорт Краков электрички Koleje Małopolskie курсируют каждые полчаса. Доехать можно за 17 минуи. Цена билета – 17 злотых (151 грн). Купить билет можно на официальном сайте kolejemalopolskie.com.pl. Названия станций – Krakow Główny и Krakow Lotnisko.

Рекомендуется планировать поездку так, чтобы от прибытия в аэропорт до вылета самолета было не менее 4-5 часов.

Пример маршрута из Киева в аэропорт Краков: стоимость

Если путешествовать в аэропорт Кракова, чтобы полететь в Стамбул Turkish Airlines рейсом в 17:10, то маршрут будет следующим:

№053 Киев (19:46) – Перемышль (06:30), билет в купе 1800 грн;

№3804 Перемышль (10:15) – Краков (13:03), стыковка более 3 часов, билет в вагоне второго класса 53 злотых (470 грн);

электричка Краков (13:36) – аэропорт Краков (13:53), билет 17 злотых (151 грн).

Напомним, мы писали, как доехать до польского Хелма из Украины в 2023 году.

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