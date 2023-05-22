Як дістатися до аеропорту Краків із Києва та Львова: зручні маршрути залізницею

Під час війни українці можуть подорожувати літаками лише з аеропортів інших країн. Один із найзручніших варіантів – Краків у Польщі.

Ці повітряні ворота мають найширшу мережу маршрутів у Польщі після аеропорту Варшави, а дістатися туди можна залізницею з Києва, Львова та інших українських міст, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

До аеропорту їхати доведеться 3 поїздами

Прямого потяга до аеропорту з України немає, тому доведеться купувати квитки на 3 поїзда і робити дві пересадки. Наприклад: із Києва, Львова, Одеси, Харкова чи Запоріжжя до Перемишля. У Польщі – поїзд PKP до Кракова. Далі – електричкою Koleje Małopolskie до аеропорту Краків.

З України до Польщі є поїзди за таким графіком:

№715 Київ (11:01) – Перемишль (20:25);

№053 Київ (19:46) – Перемишль (06:30);

№705 Київ (20:19) – Перемишль (04:54);

№089 Київ (22:52) – Перемишль (11:13);

№036 Одеса (14:58) – Перемишль (06:30);

№073 Харків (14:07) – Перемишль (11:13);

№032 Запоріжжя (20:15) – Перемишль (15:18).

Зі Львова до Перемишля можна дістатися поїздами, які курсують з інших міст України в Перемишль. Укрзалізниця у своїй системі бронювання Перемишль називає Пшемисль.

Слід врахувати, що поїзди до Перемишля часто затримуються на 2 години. Також на станції треба буде пройти паспортний контроль. Тому для пересадки на поїзд до Кракова слід мати "в запасі" принаймні 3 години.

Поїзди з Перемишля до Кракова і аеропорту

Польськими поїздами PKP Intercity (intercity.pl) можна їхати з Перемишля до Кракова кожні 1-2 години із 4 до 19 години. Час у дорозі складає 3 години, ціна квитка – 50-80 злотих (444-710 грн). Квиток необхідно купувати зі станції Przemyśl Główny до станції Krakow Główny.

Фото: Поїзд "Укрзалізниці" на станції в Перемишлі (gettyimages.com)

Також із головного вокзалом Кракова Krakow Główny до аеропорту Краків електрички Koleje Małopolskie курсують кожні півгодини. Доїхати можна за 17 хвилин. Ціна квитка – 17 злотих (151 грн). Купити квиток можна на офіційному сайті kolejemalopolskie.com.pl. Назви станцій – Krakow Główny та Krakow Lotnisko.

Рекомендується планувати подорож так, щоб від прибуття в аеропорт до вильоту літака було не менше 4-5 годин.

Приклад маршруту з Києва до аеропорту Краків: вартість

Якщо подорожувати в аеропорт Кракова, щоб полетіти в Стамбул Turkish Airlines рейсом о 17:10, то маршрут буде таким:

№053 Київ (19:46) – Перемишль (06:30), квиток у купе 1800 грн;

№3804 Перемишль (10:15) – Краків (13:03), стиковка понад 3 години, квиток у вагоні другого класу 53 злотих (470 грн);

електричка Краків (13:36) – аеропорт Краків (13:53), квиток 17 злотих (151 грн).

Нагадаємо, ми писали, як доїхати до польського Хелма з України у 2023 році.

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