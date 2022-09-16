Ізоляція наростає. Які країни перестали пускати росіян

Росіянам продовжують забороняти в'їзд в різні країни. Поки мова йде в основному про туристичні поїздки: такі візи громадянам країни-окупанта не видають вже практично третина країн Євросоюзу. Але все ще багато туристичних напрямків, такі як Туреччина або Таїланд.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які країни перестали пускати росіян і як шукають заміну туристам з РФ.

Як обмежує в'їзд росіянам Європа

Сьогодні третина країн Євросоюзу не видають туристичні візи росіянам. Список країн виглядає таким чином:

Польща;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Нідерланди;

Данія;

Словаччина;

Бельгія;

Чехія.

Ці країни вже не приймають від російських туристів документи і заявки на отримання віз. В'їзд дозволяють деяким категоріям громадян: наприклад, студентам або дипломатичним місіям.

Крім таких окремих ініціатив країн ЄС, спрощений візовий режим з РФ призупинили та на рівні Євросоюзу. Це означає, що для росіян візовий збір зросте з €35 до €80, а термін розгляду анкет збільшиться з 15 до 45 днів. Крім того, туристам з Росії при розгляді будуть віддавати низький пріоритет, можуть зажадати від них і додаткові документи.

Фото: У Чехії більше не видають туристичні візи росіянам (unsplah.com)

Водночас національні візи видають росіянам Греція, Франція, Кіпр, Угорщина, Іспанія, Італія. Загальної заборони на туристичні подорожі росіян в ЄС поки не вводили. Зокрема, проти цього рішення виступила Угорщина. Хоча в МЗС Фінляндії допускають, що ЄС все ж ще може заборонити туристичні візи росіянам.

У ряд інших країн ЄС потрапити росіянам стало складніше. Наприклад, до Словенії можна їм потрапити, тільки маючи квиток на літак, а інші види транспорту для в'їзду в країну громадян не підходять. У Норвегії продовжили термін розгляду віз, а обробка документів проходить в обмеженому режимі. Також у росіян з'явилися проблеми з видачею віз до Болгарії через взаємну висилку дипломатів. З 5 серпня 2022 року видача віз болгарською стороною припинена на невизначений термін.

Порожній Пхукет та збитки Туреччини

Є й безліч країн поза ЄС, куди проблематично потрапити росіянам. В основному через складне авіасполучення: ціни за квитки зросли, оскільки маршрути довелося змінити та подовжити, щоб не входити в повітряний простір ЄС.

Фото: На Пхукеті в Таїланді теж стало значно менше туристів з РФ (unsplash.com)

Тепер курорти по всьому світу, від Шарм-ель-Шейха в Єгипті до Варадеро на Кубі, страждають від низького рівня заповнюваності готелів, що призводить до втрати роботи, банкрутства компаній і падіння доходів, пишуть The Conversation. До пандемії росіяни перебували на сьомому місці у світі за величиною туристичних витрат (36 мільярдів доларів США).

В'єтнамський Нячанг до війни приваблював велику кількість російських туристів. Пляжний курорт швидко відновився після пандемії завдяки поверненню туристів. Російські туристи зазвичай витрачали в середньому 1600 доларів за перебування у В'єтнамі, а іноземні відвідувачі - 900 доларів. Тепер же елітні в'єтнамські готелі, раніше популярні у російських туристів, сьогодні майже пустують або продані, пише видання.

На тайському курорті Пхукет магазини і базари до вторгнення Росії в Україну були переповнені туристами з РФ. Багато скасували свою відпустку, коли російські авіакомпанії призупинили польоти на Пхукет у березні 2022 року. До пандемії іноземці становили 59% прибуваючих в аеропорту Пхукета, а в першій половині 2022 року ця цифра становила 35%. Країна також не вводить санкцій проти Росії. Навіть навпаки - там думають над тим, як почати приймати більше росіян.

У 2019 році Туреччина залучила сім мільйонів відвідувачів з Росії. Сьогодні країна все ще не ввела санкцій проти РФ, намагаючись отримати вигоду для своєї економіки. У Туреччині прогнозують менш як 2 мільйонів російських туристів у 2022 році, а доходи сфери впадуть. Це чинить тиск на турецьку економіку та її валюту, оскільки до війни та пандемії туризм становив 13% ВВП країни.

Нові ринки. Країни шукають заміну туристам з РФ

Багато заможних російських туристів перемикнулися на поїздки в Дубай. Тим не менш, дорогі магазини в Нью-Йорку, Лондоні та Мілані, а також розкішні місця, такі як Санкт-Моріц і Зельден, і популярні курортні міста, такі як Карлові Вари в Чеській Республіці, вже не мають стільки багатих відвідувачів з Росії.

Фото: Нячанг - столиця провінції Кханьхоа в центральному В'єтнамі (wikipedia.org)

На Лазурному березі Франції розкішні бутік-готелі й дорогі ресторани морепродуктів пережили падіння бізнесу, проте там намагаються замінити росіян туристами з інших країн.

Тайські курорти сподіваються на зростання числа відвідувачів з Близького Сходу та Індії, які допоможуть заповнити готелі.

Єгипет прагне збільшити кількість відвідувачів з Латинської Америки, Ізраїлю та Азії. Німці та іранці вже замінюють росіян в Анталії. У В'єтнамі роблять зусилля по збільшенню числа відвідувачів з Кореї, Японії, Західної Європи та Австралії.

Автори статті прогнозують: зусилля країн по заміні відвідувачів з Росії будуть потребувати значної диверсифікації, маркетингу і часу. Хоча В'єтнам сподівається на 5 мільйонів туристів у 2022 році, це далеко від 18 мільйонів (стільки країна прийняла у 2019 році).

"Навіть коли війна закінчиться, малоймовірно, що туризм повернеться у звичне русло. Багато європейських країн можуть ще довго не хотіти приймати російських туристів. Буде цікаво подивитися, чи залишаться вивіски російською мовою в єгипетському пляжному містечку Шарм-ель-Шейх або Варадеро на Кубі, або їх замінять на китайську або інші мови в майбутні туристичні сезони", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у Єгипті планують ввести російську валюту в туризмі.

Також в Грузії масово не пускають росіян в країну.