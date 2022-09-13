Інфляція та вибори. Чому Туреччина не відмовляється від туристів із РФ

Туризм є ключовим сектором економіки країни

Туреччина продовжує приймати російських туристів всупереч позиції ЄС, адже вони дають імпульс ключовому сектору туризму країни. При цьому опозиційні політики Туреччини кажуть, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну завдає великої шкоди галузі.

Як турецький туризм намагається вижити на тлі війни в Україні та чому в Туреччині роблять ставку на росіян, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на The Jerusalem Post.

"Під час пандемії українські та російські туристи не дали галузі розвалитися"

За даними Міністерства культури і туризму Туреччини, Росія є другим за величиною джерелом туристів для країни: цього року її відвідали майже 2,2 мільйона росіян.

Це більше, ніж 1,5 мільйона російських туристів в 2021 році, коли галузь тільки відновлювалася після пандемії. Однак число відвідувачів із РФ все одно менше, ніж до пандемії.

"До нападу Росії на Україну туристична індустрія покладала великі надії на ці два ринки, але війна зруйнувала ці плани. Якби не було війни, нашу країну відвідала б набагато більша кількість російських туристів", - сказав Четін Осман Будак, опозиційний депутат, що представляє туристичний центр Анталії.

Фото: Пляжний відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

За його даними, за перші сім місяців 2022 року число туристів із України склало 34% в порівнянні з таким самим періодом минулого року.

"І російські, і українські туристи надзвичайно важливі для турецького туризму. Під час пандемії, особливо коли європейські країни вжили дуже серйозних заходів щодо закриття, туристи з Росії та України не дозволили галузі повністю розвалитися", — сказав він.

Замість ЄС росіяни повезуть гроші до Туреччини

Українська влада закликала країни заборонити візити з Росії. Такі заяви робив як президент України, так і міністр закордонних справ.

"Хоча юридична відповідальність за скоєні злочини дійсно індивідуальна, є і загальна соціальна відповідальність, яку повинні нести всі росіяни за ті жахи, які обрушилися на Україну", - написав Дмитро Кулеба у статті Politico.

Минулого тижня ЄС заявив про припинення дії спрощеного візового режиму, який полегшував росіянам відвідування блоку.

Фото: Пам'ятки Стамбула (pixabay.com)

Це підвищує ймовірність, що росіяни вирішать витратити свої туристичні долари в Туреччині, яка не закрила свій повітряний простір для рейсів з Росії, на відміну від західних союзників, припускає видання.

Чому економіка Туреччини так залежить від туризму

За даними Всесвітньої ради з подорожей і туризму, в 2019 році на туризм припадало 11% ВВП Туреччини і майже 2,3 мільйона робочих місць.

Росія протягом багатьох років була провідним джерелом туризму до Туреччини на тлі зміцнення відносин президента Туреччини з президентом Росії, що, на думку аналітиків, обумовлено геополітичними амбіціями зменшити залежність Анкари від західних союзників.

Крім туризму, Росія також є важливим джерелом енергії і торгівлі, і після вторгнення Росії в Україну Анкара намагалася підтримувати зв'язки з обома країнами.

Через місяць після вторгнення в Україну міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російські олігархи можуть відвідувати його країну.

Фото: На туризм припадає 11% ВВП Туреччини (pixabay.com)

У серпні AFP (Агентство Франс-Прес) повідомило, що провідна турецька бізнес-асоціація заявила, що отримала лист від уряду США із попередженням, що турецькі фірми можуть бути піддані санкціям за співпрацю з російськими компаніями.

Кількість іноземних туристів впливає на рейтинги влади

У минулому році турецька ліра втратила 44% своєї вартості, що зробило країну привабливим туристичним напрямком зі зростаючим числом туристів з Німеччини, Великобританії та Болгарії.

Цифри в туризмі можуть покращити популярність Реджепа Таїпа Ердогана, яка знизилася через погіршення економіки. Зростання туризму, інвестицій і торгівлі з Росії, а також країн Перської затоки має вирішальне значення для чинного президента в ситуації, коли до національних виборів залишилося менше року, вважає старший науковий співробітник Вашингтонського інституту Сонер Чагаптай, що спеціалізується на Туреччині.

"Платформа переобрання президента Туреччини Ердогана містить елемент сильного відкриття економіки, щоб дати громадянам почуття полегшення і можливість забути про важкий період, через який вони пройшли. Туризм - дійсно важлива частина цього", - зазначив експерт.

Нагадаємо, ми писали, що у Єгипті планують ввести російську валюту в туризмі.