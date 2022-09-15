ЄС може ввести повну заборону на видачу віз росіянам, - МЗС Фінляндії

Європейський союз ще може повністю заборонити туристичні візи для росіян. Рішення, ймовірно, вимагатиме від країн ЄС одночасного введення гуманітарної візи.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat .

"Якщо ЄС прийме рішення про повну заборону туристичних віз - а я думаю, що це цілком можливо, - країни ЄС, включаючи Фінляндію, повинні мати в задній кишені інший тип візи, наприклад, для критично налаштованих журналістів, громадських активістів або представників опозиції. Балтійські країни, серед інших, ввели такі візи", - заявив він.

Хаавісто додав, що заборона на видачу віз вимагатиме спільної політики ЄС.

"Ми зробили все, що могли зробити за законом в цій ситуації. Ми були б дуже раді, якби ЄС ввів санкції на візи, які були б введені всім ЄС і мали б чітку правову основу. Зараз ми чекаємо керівних вказівок ЄС. Ми готові до більш жорстких заходів", - додав міністр.

Нагадаємо, що у Фінляндії знайшли спосіб скорочення видачі віз росіянам.

Крім того, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна домагатиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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