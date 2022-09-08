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Масові відмови. До Грузії не пускають російських туристів

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Четвер 08 вересня 2022 15:55
Масові відмови. До Грузії не пускають російських туристів Фото: Прикордонний пункт пропуску Грузії з Росією (police.ge)
Автор: Ольга Маджумдар

Щодня в країну не можуть в'їхати десятки громадян РФ

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які вїжджають - громадяни РФ скаржаться на масові відмови у в'їзді.

Щодня заборону на в'їзд отримують кілька десятків росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Настоящее Время".

Обмеження торкнулися громадян РФ незалежно від їхніх обставин і причин в'їзду. За словами директора громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгора Куроптева, не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність договору на оренду житла.

"Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то ніякі інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян", – зазначив він.

Таке посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. У ці дні на в'їзді до Грузії "розвертають" по кілька десятків громадян РФ на день.

Масові відмови. До Грузії не пускають російських туристів

Фото: Столиця Грузії Тбілісі (pixabay.com)

Майже щодня стали фіксуватися і випадки відмови у в'їзді росіянам із території Туреччини на особистому автотранспорті. Про це повідомляло генконсульство Росії в турецькому місті Трабзон.

З березня по червень 2022 року відмову у в'їзді до Грузії отримали 3036 громадян РФ. Причини цього в МВС Грузії не роз'яснювали.

Відзначається, що шоста частина росіян, які приїхали до Грузії після початку війни в Україні, затрималися в цій країні довше ніж на місяць.

Нагадаємо, ми писали, що Польща вводить нові візові правила для українців.

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