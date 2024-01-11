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Из Польши в Турцию можно полететь за 29 евро: детали акции

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines проводит распродажу билетов на международные рейсы в Турцию. Самые дешевые варианты перелета из Польши – от 29 евро в одну сторону.

Когда и на какой период можно купить билеты по такой цене, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Авиакомпания предлагает акционные тарифы для прямых рейсов из и в Турцию. Количество мест ограничено – 120 000. Для того чтобы приобрести самые дешевые авиабилеты, пассажиры должны быть участниками клуба BolBol (регистрация бесплатная).

Детали акции:

  • распродажа продлится до конца суток 11 января 2024;
  • период полетов, на которые доступны акционные билеты – с 29 января по 30 июня 2024 года.

Билеты можно купить на официальном сайте flypgs.com. Самые дешевые перелеты можно найти в феврале и марте 2024 года. В списке направлений – Польша, Чехия, Германия, Италия, Австрия и другие страны.

Фото: Пляж в Анталии (pixabay.com)

Из Польши можно полететь по следующим маршрутам авиакомпании:

  • Краков – Анталия;
  • Краков – Анкара;
  • Варшава – Анталия;
  • Варшава – Измир;
  • Варшава – Анкара.

Примеры самых низких цен из польских аэропортов: Краков-Анкара на 1 апреля – 29 евро, Варшава-Анталия на 29 марта – 32 евро, Краков-Анталья на 31 марта – 29 евро.

Напомним, что мы писали, что авиакомпания Ryanair запланировала значительные изменения в полетах из аэропорта Варшава-Модлин. Уже в январе отменят пять рейсов в разные страны. Также снизят частоту полетов в три итальянских города.

Также мы рассказывали, куда можно будет полететь летом бюджетно из Польши, Чехии и Германии.

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ПольшаТурцияавиабилеты