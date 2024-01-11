Із Польщі до Туреччини можна полетіти за 29 євро: деталі акції

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines проводить розпродаж квитків на міжнародні рейси до Туреччини. Найдешевші варіанти перельоту з Польщі – від 29 євро в один бік.
Коли та на який період можна придбати квитки за такою ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Авіакомпанія пропонує акційні тарифи для прямих рейсів з та в Туреччину. Кількість місць обмежена – 120 000. Для того, щоб придбати найдешевші авіаквитки, пасажири мають бути учасниками клубу BolBol (реєстрація безкоштовна).
Деталі акції:
Квитки можна придбати на офіційному сайті flypgs.com. Найдешевші перельоти можна знайти у лютому та березні 2024 року. У переліку напрямків – Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Австрія та інші країни.
Із Польщі можна полетіти за такими маршрутами авіакомпанії:
Приклади найнижчих цін із польських аеропортів: Краків-Анкара на 1 квітня – 29 євро, Варшава-Анталія на 29 березня – 32 євро, Краків-Анталья на 31 березня – 29 євро.
Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Ryanair запланувала значні зміни у польотах із аеропорту Варшава-Модлін. Вже у січні скасують п'ять рейсів у різні країни. Також зменшать частоту польотів до трьох італійських міст.
Також ми розповідали, куди можна буде полетіти влітку бюджетно із Польщі, Чехії та Німеччини.