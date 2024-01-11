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Із Польщі до Туреччини можна полетіти за 29 євро: деталі акції

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines проводить розпродаж квитків на міжнародні рейси до Туреччини. Найдешевші варіанти перельоту з Польщі – від 29 євро в один бік.

Коли та на який період можна придбати квитки за такою ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Авіакомпанія пропонує акційні тарифи для прямих рейсів з та в Туреччину. Кількість місць обмежена – 120 000. Для того, щоб придбати найдешевші авіаквитки, пасажири мають бути учасниками клубу BolBol (реєстрація безкоштовна).

Деталі акції:

  • розпродаж триватиме до кінця доби 11 січня 2024 року;
  • період польотів, на які доступні акційні квитки – із 29 січня до 30 червня 2024 року.

Квитки можна придбати на офіційному сайті flypgs.com. Найдешевші перельоти можна знайти у лютому та березні 2024 року. У переліку напрямків – Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Австрія та інші країни.

Фото: Пляж в Анталії (pixabay.com)

Із Польщі можна полетіти за такими маршрутами авіакомпанії:

  • Краків – Анталія;
  • Краків – Анкара;
  • Варшава – Анталія;
  • Варшава – Ізмір; 
  • Варшава – Анкара.

Приклади найнижчих цін із польських аеропортів: Краків-Анкара на 1 квітня – 29 євро, Варшава-Анталія на 29 березня – 32 євро, Краків-Анталья на 31 березня – 29 євро.

Нагадаємо, ми писали, що авіакомпанія Ryanair запланувала значні зміни у польотах із аеропорту Варшава-Модлін. Вже у січні скасують п'ять рейсів у різні країни. Також зменшать частоту польотів до трьох італійських міст.

Також ми розповідали, куди можна буде полетіти влітку бюджетно із Польщі, Чехії та Німеччини.

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