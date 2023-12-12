Новые рейсы из Германии и Чехии. Куда можно будет летать летом бюджетно
Путешествовать самолетом украинцы сейчас могут из аэропортов Европы. В 2024 году количество направлений для путешествий вырастет – лоукостер Ryanair добавляет 21 рейс из 8 европейских стран.
Полететь по доступным ценам можно будет в популярные туристические города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Бюджетная авиакомпания Ryanair планирует расширить сеть полетов и добавить новые рейсы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии. Начало работы новых маршрутов запланировано на март-июль 2024 года.
В частности, путешествовать к морю и не только можно будет по следующим направлениям:
Польша
- Вроцлав – Марсель с 1 апреля;
- Гданьск – Бриндизи с 1 мая;
- Гданьск – Скеллефтео со 2 апреля;
- Жешув – Аликанте с 3 апреля;
- Познань – Копенгаген со 2 апреля;
- Познань – Прага с 1 апреля;
- Познань – Салоники с 31 марта.
Германия
- Берлин – Бирмингем со 2 апреля;
- Берлин – Каунас с 31 марта;
- Карлсруэ – Баня-Лука с 1 апреля;
- Мемминген – Пула с 1 июня;
- Нюрнберг – Превеза с 3 июня.
Чехия
- Прага – Бристоль с 4 июля.
Австрия
- Вена – Риека с 1 июня;
- Вена – Сплит с 1 апреля.
Фото: Остров Скиатос в Греции (unsplash.com)
Венгрия
- Будапешт – Скиатос с 3 июня.
Румыния
- Бухарест – Лидс со 2 апреля;
- Бухарест – Малага с 1 июня;
- Бухарест – Скиатос со 2 июня.
Болгария
- София – Скиатос с 1 июня.
Словакия
- Кошице – Задар с 31 марта.
Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.
Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.