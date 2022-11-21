Из Киева в Варшаву. 5 советов, как успеть купить билеты на самый популярный поезд

Самый популярный из всех международных рейсов "Укрзализныци" – поезд "Киев-Варшава". Это самый удобный вариант добраться до соседней столицы, откуда можно отправиться в другие страны хоть поездом, хоть самолетом.
Какие есть "секреты" бронирования билетов на поезд Киев-Варшава, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Lowcost Avia .
Если раньше приобрести билеты из Киева в Варшаву или наоборот было легче в международных железнодорожных касс в обеих странах, то с 10 ноября приобретение возможно только онлайн. "Укрзализныця" таким образом решила помешать скупать и спекулировать на билетах. Но и сейчас купить билеты онлайн нелегко.
Ведь на 3000 желающих ехать в поезде есть 150 мест. Добавить больше вагонов невозможно – их нет. Те, которые сейчас использует "Укрзализныця" – 42 года в среднем.
Билеты на поезд "Киев-Варшава-Киев" доступны на сайте booking.uz.gov.ua и в мобильном приложении "Укрзализныци".
Есть несколько подсказок, которые помогут запланировать даты и забронировать билеты на выбранные даты.
Следует учитывать, что в одни руки можно купить только 4 билета в одну сторону. Для групповых заказов билетов на поезд "Киев-Варшава" можно воспользоваться онлайн-каналом заказов.
Напомним, мы писали, сколько украинцев хотят вернуться из-за границы.