Із Києва до Варшави. 5 порад, як встигнути купити квитки на найпопулярніший потяг

Найпопулярніший серед усіх міжнародних рейсів "Укрзалізниці" – поїзд "Київ-Варшава". Це найзручніший варіант дістатися сусідньої столиці, звідки можна вирушити в інші країни хоч потягом, хоч літаком.
Які є "секрети" бронювання квитків на потяг Київ-Варшава, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Lowcost Avia.
Якщо раніше придбати білети з Києва до Варшави чи навпаки було легше через міжнародні залізничні каси в обох країнах, то з 10 листопада придбання можливе тільки онлайн. "Укрзалізниця" таким чином вирішала завадити скуповувати та спекулювати на білетах. Але і зараз купити квитки онлайн нелегко.
Адже на 3000 охочих їхати в поїзді є 150 місць. Додати більше вагонів неможливо – їх немає. Ті, які зараз використовує "Укрзалізниця" – 42 роки в середньому.
Квитки на потяг "Київ-Варшава-Київ" доступні на сайті booking.uz.gov.ua та в мобільному додатку “Укрзалізниці”.
Є кілька підказок, які допоможуть запланувати дати та здійснити бронювання квитків на обрані дати.
Слід враховувати, що в одні руки можна купити тільки 4 квитки в одну сторону. Для групових замовлень квитків на потяг "Київ-Варшава" можна скористатися онлайн-каналом замовлень.
Нагадаємо, ми писали, скільки українців хочуть повернутися з-за кордону.