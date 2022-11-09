Соскучились по дому. Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы
Подавляющее большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, готовы вернуться, как только это станет возможным. За границей хотят остаться только 6% беженцев.
Вдвое больше украинцев готовы оставаться на новом месте в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на evacuation.city.
Почему украинцы хотят вернуться домой: причины
Настроение украинцев во время войны изучали исследователи компании Gradus при поддержке ЕС. В октябре опрашивали жителей городов с населением более 50 тысяч человек.
На вопрос, хотят ли они вернуться домой из-за границы при первой возможности, утвердительно ответили 77% беженцев. Другие отвечали так:
- 6% – хотят остаться на новом месте;
- 2% – выбирают другое;
- 15% – затруднились ответить.
При этом остаться за границей имеют возможность около 72% украинцев.
- 21% – не имеют такой возможности;
- 8% – затруднились ответить.
Причины, по которым украинцы хотят вернуться в Украину:
- 65% – безопасность в их населенном пункте;
- 49% – возвращение к привычной жизни;
- 40% – наличие жилья в Украине;
- 38% – любовь к Украине;
- 37% – желание жить и развиваться в Украине.
Фото: В другой стране хотят остаться 6% украинцев (gettyimages.com)
Среди препятствий, мешающих вернуться в Украину, наши сограждане называют:
- 71% – отсутствие безопасности в населенном пункте;
- 30% не имеют оплачиваемой работы в Украине;
- 20% – не имеют или потеряли жилье в Украине;
- 17% – имеют лучшие условия в стране пребывания;
- 12% – имеют жилье в стране пребывания;
- 11% – не имеют возможности повторно выехать за границу;
- 10% – не имеют доступа к качественной медицине дома;
- 9% – имеют перспективы развития за границей;
- 8% – имеют оплачиваемую работу в другой стране;
- 7% – не имеют доступа к качественному образованию в Украине.
Многие переселенцы хотят остаться на новых местах в Украине
Согласно опросу, количество переселенцев, которые хотят вернуться домой при первой возможности – еще выше. Таких среди ВПЛ – 76%.
- 49% имеют возможность остаться на новом месте жительства;
- 13% – хотят остаться на новом месте жительства;
- 11% – затрудняются с ответом.
Также 41% опрошенных ответили, что не имеют возможности вернуться домой.
Напомним, мы писали, как проверить запрет на выезд за границу.