Соскучились по дому. Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы

Подавляющее большинство украинцев, покинувших свои дома из-за войны, готовы вернуться, как только это станет возможным. За границей хотят остаться только 6% беженцев.

Вдвое больше украинцев готовы оставаться на новом месте в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на evacuation.city.

Почему украинцы хотят вернуться домой: причины

Настроение украинцев во время войны изучали исследователи компании Gradus при поддержке ЕС. В октябре опрашивали жителей городов с населением более 50 тысяч человек.

На вопрос, хотят ли они вернуться домой из-за границы при первой возможности, утвердительно ответили 77% беженцев. Другие отвечали так:

6% – хотят остаться на новом месте;

2% – выбирают другое;

15% – затруднились ответить.

При этом остаться за границей имеют возможность около 72% украинцев.

21% – не имеют такой возможности;

8% – затруднились ответить.

Причины, по которым украинцы хотят вернуться в Украину:

65% – безопасность в их населенном пункте;

49% – возвращение к привычной жизни;

40% – наличие жилья в Украине;

38% – любовь к Украине;

37% – желание жить и развиваться в Украине.

Фото: В другой стране хотят остаться 6% украинцев (gettyimages.com)

Среди препятствий, мешающих вернуться в Украину, наши сограждане называют:

71% – отсутствие безопасности в населенном пункте;

30% не имеют оплачиваемой работы в Украине;

20% – не имеют или потеряли жилье в Украине;

17% – имеют лучшие условия в стране пребывания;

12% – имеют жилье в стране пребывания;

11% – не имеют возможности повторно выехать за границу;

10% – не имеют доступа к качественной медицине дома;

9% – имеют перспективы развития за границей;

8% – имеют оплачиваемую работу в другой стране;

7% – не имеют доступа к качественному образованию в Украине.

Многие переселенцы хотят остаться на новых местах в Украине

Согласно опросу, количество переселенцев, которые хотят вернуться домой при первой возможности – еще выше. Таких среди ВПЛ – 76%.

49% имеют возможность остаться на новом месте жительства;

13% – хотят остаться на новом месте жительства;

11% – затрудняются с ответом.

Также 41% опрошенных ответили, что не имеют возможности вернуться домой.

Напомним, мы писали, как проверить запрет на выезд за границу.