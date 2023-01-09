В Ирландии нашли нестандартный вариант размещения украинок с детьми: детали

Новоприбывших украинских беженцев в Ирландии все сложнее разместить из-за дефицита жилья. Сейчас в Дублине начали использовать стадион Croke Parke как временный приют для украинцев.

Гэльская спортивная ассоциация (GAA) выделила для этого корпоративные ложи, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

Помещения были подготовлены для 150 украинских беженцев. Предполагается, что в течение 2-3 недель украинцам найдут альтернативное жилье.

"Размещение ни в коем случае не является здоровым – это спальные мешки и раскладушки в наших корпоративных ложах. Меня огорчило, что в день православного Рождества бедственное положение этих семей такое мучительное", – отметил президент GAA Лабхрас Маккартей.

В письме к организациям, входящим в состав ассоциации, сказано, что помещения были экстренно предоставлены по гуманитарным причинам в ответ на призыв правительства на этой неделе.

"Мы будем приветствовать около 150 человек – женщин и детей – в Croke Park. Семьи будут с нами с 6 января по 19 января", – уточнили в ассоциации.

Фото: Центр помощи беженцам в Ирландии (gettyimages.com)

Теперь ложи для специальных гостей будут использоваться для временного сна, люкс Ash в Croke Park станет детской игровой комнатой, а большой люкс Cusack – станет гостиной и кухонным пространством. Во дворе должны быть оборудованы временные душевые.

По состоянию на 5 января Ирландия принимает более 73 490 беженцев по сравнению с 7250 на тот же период в январе 2022 года. Из них - 54 390 украинцев.

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