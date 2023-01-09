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В Ірландії знайшли нестандартний варіант розміщення українок із дітьми: деталі

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Понеділок 09 січня 2023 18:49
В Ірландії знайшли нестандартний варіант розміщення українок із дітьми: деталі Фото: Стадіон в Дубліні (facebook.com/CrokePark)
Автор: Ольга Маджумдар

Новоприбулих українських біженців в Ірландії дедалі складніше розмістити через дефіцит житла. Зараз у Дубліні почали використовувати стадіон Croke Parke як тимчасовий притулок для українців.

Гельська спортивна асоціація (GAA) виділила для цього корпоративні ложі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на independent.ie.

Приміщення були підготовлені для 150 українських біженців. Передбачається, що протягом 2-3 тижнів українцям знайдуть альтернативне житло.

"Розміщення в жодному разі не є здоровим – це спальні мішки та розкладачки в наших корпоративних ложах. Мене засмутило, що в день православного Різдва тяжке становище цих сімей таке болісне", – зазначив президент GAA Лабхрас Маккартей.

У листі до організацій, що входять до складу асоціації, сказано, що приміщення були екстрено надані з гуманітарних причин у відповідь на заклик уряду цього тижня.

"Ми вітатимемо близько 150 осіб – жінок та дітей – у Croke Park. Сім'ї будуть з нами з 6 січня по 19 січня", – уточнили в асоціації.

В Ірландії знайшли нестандартний варіант розміщення українок із дітьми: деталіФото: Центр допомоги біженцям в Ірландії (gettyimages.com)

Тепер ложі для спеціальних гостей будуть використовуватися для тимчасового сну, люкс Ash у Croke Park стане дитячою ігровою кімнатою, а великий люкс Cusack стане вітальнею та кухонним простором. У дворі мають бути обладнані тимчасові душові.

Станом на 5 січня Ірландія приймає понад 73 490 біженців, порівняно з 7250 на той же період у січні 2022 року. З них – 54 390 українців.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами українці зіштовхнуться у Чехії у 2023 році.

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