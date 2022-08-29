Ідеальна точність. Чому залізницю Швейцарії вважають найкращою у Європі

Дістатися на поїзді можна в будь-яку точку країни

У Швейцарії - одна з розвинених у світі залізничних мереж, найбільш пунктуальні поїзди і одні з найбільш вражаючих гірських залізниць в Європі. Залізницею тут можна доїхати практично в будь-який населений пункт країни, навіть самий невеликий і віддалений. Зважаючи на це, Швейцарію впевнено можна назвати країною залізниць.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, чим відома швейцарська залізниця і чому вона вважається фактично найкращою у Європі та навіть у світі.

Вражаюча залізнична мережа

"Залізнична лихоманка" охопила Швейцарію в кінці 19-го століття. Після цього в країні навряд чи залишилося хоч навіть одне село, не підключене до міжнародної залізничної мережі. Для цього використовували в тому числі зубчасті залізниці (зубчасту рейку прокладають зазвичай посередині між двома звичайними рейками – ред.), а також фунікулери.

Сьогодні щільна залізнична мережа Швейцарії охоплює близько 5 100 км по всій країні (FSO 2014). Більшість залізничних ліній (3173 км) перебувають у віданні Швейцарських федеральних залізниць (SBB), за ними слідує BLS (520 км).

Фото: Поїзд в комуні Реальп у Швейцарії, кантон Урі (unsplash.com)

Швейцарія має не тільки найбільш щільну залізничну мережу у світі (128,9 км/103 км2, за винятком дуже маленьких країн і міст-держав. І попри те, що Альпи покривають близько 60% країни, Швейцарія - європейський лідер за кількістю людей, які використовують залізницю для поїздок: в середньому одна людина проїжджає 2451 кілометр на рік у швейцарських поїздах за рік. У всьому світі тільки японці подорожують на поїздах більше, ніж швейцарці.

У Швейцарії - цілих 74 залізничні компанії. Частка пасажирів, які їздять на роботу громадським транспортом як основним, становить 30%.

Потяги, що завжди прибувають вчасно

Швейцарські федеральні залізниці (SBB) займають перше місце в Європейському індексі ефективності залізниць, випереджаючи в ньому залізничні компанії Швеції, Данії, Франції, Фінляндії та Німеччини.

Частка залізничного транспорту у вантажних перевезеннях становить 39%.

Відео: Чому поїзди у Швейцарії - найкращі в Європі (youtube.com/Not Just Bikes)

Швейцарські поїзди завжди пунктуальні - вам майже ніколи не доведеться чекати стикування. Це пов'язано з продуманим розкладом: протягом дня з кожної станції відправляється не менше одного поїзда на годину як мінімум в одному напрямку. Цюріх знаходиться в центрі цієї строго розписаної залізничної мережі: поїзди прибувають сюди практично як у метро – дуже часто і з різних залізничних гілок.

Тунелі-рекордсмени

Понад 350 км швейцарських залізничних колій проходять через тунелі: одним з найстаріших у світі був Готардський тунель, відкритий в 1882 році та має довжину близько 15 км. З червня 2016 року його замінив новий Готардський базисний тунель довжиною 57 км - найдовший залізничний тунель у світі.

Фото: Готардський базисний тунель (wikipedia.org)

По двох тунелях, що ведуть з Ерстфельда в Бодіо, проходить до 325 поїздів в день, які рухаються зі швидкістю до 250 км/год. Новий тунель подвійно зручний для вантажних перевезень: поїзди з вантажними вагонами можуть дістатися до місця призначення дуже швидко. І з додатковою перевагою захисту альпійського ландшафту завдяки системі "шосе, яке котиться".

При цьому у Швейцарії не так багато підземних залізниць. Але дорога в Лозанні є світовим рекордсменом - з 336 метрами між найвищою і найнижчою точками.

Секрет ідеального розкладу

Швейцарські поїзди дотримуються складного розкладу: вони відправляються з регулярними, періодично повторюваними інтервалами і тісно пов'язані майже з усіма системами громадського транспорту, що скорочує час очікування до мінімуму для стикувальних рейсів.

Введений в 1982 році інтегрований розклад з циферблатом (поїзд йде щогодини, єдина симетрична хвилина на всіх маршрутах) призвів до різкого збільшення кількості поїздів далекого прямування на 31%.

Фото: Приклад інтегрованих розкладів між міжрегіональними та регіональними службами у швейцарській мережі. Два поїзди запрограмовані на зустріч у вузлі Женеви о 15:30 на одній платформі, щоб мінімізувати час пересадки (wikipedia.org)

Система була доповнена принципом вузла Rail 2000, що гарантує щогодинні й півгодинні відправлення в обох напрямках між усіма основними вузловими залізничними станціями країни. Ця система довела свою ефективність і використовується в якості основи для поточного розкладу.

Вагони на будь-який смак і для кожного

У швейцарських поїздах комфортно всім категоріям населення. Діти можуть вільно бігати та грати в "сімейній кареті Ticki Park" — справжньому ігровому майданчику на колесах. Ті, кому потрібно працювати в дорозі, дістатися до нього в бізнес-купе зі столами, розетками й доступом в інтернет.

Ті, хто шукає тиші та спокою, можуть взяти квиток в тихе купе. Любителі спорту можуть взяти велосипед з собою в поїзд і повісити його на спеціальний гачок.

Фото: Розваги для дітей в поїздах Швейцарії (SBB)

Залізничні ентузіасти

У Швейцарії безліч людей цікавиться поїздами - це для них захоплююче хобі. Багато збирають колекції міні-поїздів, деякі вибудовують навіть цілі мініатюрні залізничні пейзажі. Залежно від того, скільки місця є для цього в будинку. У моделей швейцарських поїздів - велика кількість шанувальників.

Ентузіасти регулярно ходять і їздять на численні заходи, що організовуються залізничними компаніями, виписують залізничні журнали, відвідують музеї, роблять численні фотографії та розміщують їх в соцмережах.

Фото: Поїзд в альпійському селі Філісур, Швейцарія (unsplash.com)

Вантажні перевезення залізницею

Швейцарія - гірська країна, і організувати там інтенсивний рух непросто. Так звана Альпійська ініціатива, прийнята у 1994 році, призвела до появи різних способів перевезення вантажів - залізницею замість автомобіля.

Тепер, завдяки "прокатному шосе", навіть 44-тонні великовантажні автомобілі можуть перетинати Швейцарію залізницею у вихідні дні (під час заборони на рух великовантажних автомобілів).

Фото: Поїзд і панорамний пейзаж у Швейцарії (unsplash.com)

В цей час водій спить дев'ять годин і, таким чином, отримує встановлений законом період відпочинку. У 2015 році понад 100 000 вантажівок перетнули Швейцарські Альпи по слизькому шосе через Лечберг-Сімплон.

Культовий залізничний годинник

З моменту появи характерної червоної секундної стрілки в 1953 році годинник став національним символом Швейцарії. Він включений до числа зразків видатного дизайну 20-го століття музеєм дизайну в Лондоні і Музеєм сучасного мистецтва в Нью-Йорку. Дизайн циферблата широко використовується в лінійці годинників Mondaine з 1986 року.

Дизайн годинника розробив Швейцарський інженер і співробітник SBB Ханс Хільфікер. Бренд годин суворо захищений. 20 мільйонів швейцарських франків - саме стільки Apple змушена була заплатити SBB у 2013 році за незаконне використання циферблата на своєму iPad.

Фото: Впізнаваний бренд швейцарських годинників на вокзалі в Берні (wikipedia.org)

Годинник Mondaine в простому стилі Баухаус зі стилізованим червоним сигнальним ковшем кондуктора в якості секундної стрілки відомі своїм відстроченим переходом до наступної хвилини (приблизно 1,5 секунди), і це як і раніше має велике значення для сучасних залізничних перевезень у Швейцарії: оскільки поїзди завжди відправляються зі станції рівно на початку хвилини, пасажирам так легше визначити, скільки часу залишилося до відправлення.

Фото: Монументальний годинник на залізничній станції Аарау (wikipedia.org)

Такі годинники можна побачити всюди на швейцарських вокзалах, але їх також можна знайти в будинках людей на кухонних стінах. У країні виробляють такі ж годинники й у формі наручних, і їх активно купують.

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