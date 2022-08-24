Пасажири Києва. З'явилася ініціатива з вирішення проблем транспорту столиці

Урбаністи та громадські активісти працювати над покращенням транспорту столиці

В Україні створили громадську спільноту "Пасажири Києва". Долучатися до неї пропонують усім охочим. Автори ініціативи інформуватимуть про всі аспекти та проблеми громадського транспорту столиці, а користувачі зможуть долучитись до їх вирішення.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомив один зі співзасновників ініціативи, автор Youtube-каналу "Залізні Магістралі" Олег Васильєв.

"Сьогодні створена громадська ініціатива "Пасажири Києва", мета якої — виводити транспортну міста з кризи та розвивати. Робити це будуть громадські активісти та транспортні спеціалісти", - сказав він.

До складу співзасновників ініціативи входять: Олександр Гречко, Олександр Рак, В'ячеслав Скриль, Олег Васильєв, Сергій Пасюта, Олександр Рудоманов, Дмитро Макогон, Івар Вербицький та інші.

Як кажуть автори спільноти, важливим для створення громадської ініціативи стало рішення Ради оборони Києва про зупинку комунального громадського транспорту під час повітряних тривог. Зараз вони намагаються добитися скасування цього рішення.

Фото: Спільноту створили урбаністи та активісти, щоб вирішувати транспортні проблеми Києва (Пасажири Києва)

"Вже є багато ідей та проєктів, які ми будемо реалізовувати, щоб стимулювати розв'язувати транспортні проблеми, з якими стикаються кияни та гості міста. Серед них - реорганізація маршрутів, зміна тарифної моделі, пріоритет електротранспорту, запровадження нових виділених смуг тощо", - йдеться у заяві авторів групи.

За їх словами, 30 років транспортна система столиці, за виключенням метро, деградувала та знищувалася.

"Ми розуміємо, що попереду купа викликів та багаторічна плідна робота. Водночас ми об’єднані однією ідеєю – сучасного розвитку транспортної системи столиці задля надання якісних послуг пасажирських перевезень", - зазначають вони.

За словами авторів групи, наразі стоїть перше питання - скасування зупинки руху транспорту під час повітряних тривог. Відповідна петиція набрала 6 тисяч підписів

Тепер її має розглянути КМДА.

Спільнота "Пасажири Києва" доступна у Facebook та Telegram.

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