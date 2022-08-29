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Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

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Понедельник 29 августа 2022 08:40
Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе Фото: Ледниковый экспресс, самый длинный поезд в Швейцарии на виадуке Ландвассер (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Добраться на поезде можно в любую точку страны

В Швейцарии - одна из развитых в мире железнодорожных сетей, самые пунктуальные поезда и одни из самых впечатляющих горных железных дорог в Европе. По железной дороге здесь можно доехать практически в любой населенный пункт страны, даже самый небольшой и отдаленный. Ввиду этого, Швейцарию уверенно можно назвать страной железных дорог.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, чем известна швейцарская железная дорога и почему она считается фактически лучшей в Европе и даже в мире.

Впечатляющая железнодорожная сеть

"Железнодорожная лихорадка" охватила Швейцарию в конце 19-го века. После этого в стране едва ли осталось хоть даже одно село, не подключенное к международной железнодорожной сети. Для этого использовали в том числе зубчатые железные дороги (зубчатый рельс прокладывают обычно посередине между двумя обычными рельсами – ред.), а также фуникулеры.

Сегодня плотная железнодорожная сеть Швейцарии охватывает около 5 100 км по всей стране (FSO 2014). Большинство железнодорожных линий (3173 км) находятся в ведении Швейцарских федеральных железных дорог (SBB), за ними следует BLS (520 км).

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Поезд в коммуне Реальп в Швейцарии, кантон Ури (unsplash.com)

Швейцария имеет не только самую плотную железнодорожную сеть в мире (128,9 км/103 км2, за исключением очень маленьких стран и городов-государств. И несмотря на то, что Альпы покрывают около 60% страны, Швейцария - европейский лидер по числу людей, которые используют железную дорогу для поездок: в среднем один человек проезжает 2451 километр в год в швейцарских поездах за год. Во всем мире только японцы путешествуют на поездах больше, чем швейцарцы.

В Швейцарии – целых 74 железнодорожные компании. Доля пассажиров, которые ездят на работу общественным транспортом как основным, составляет 30%.

Поезда, всегда прибывающие вовремя

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB) занимают первое место в Европейском индексе эффективности железных дорог, опережая в нем ж/д компании Швеции, Дании, Франции, Финляндии и Германии.

Доля железнодорожного транспорта в грузовых перевозках составляет 39%.

Видео: Почему поезда в Швейцарии - лучшие в Европе (youtube.com/Not Just Bikes)

Швейцарские поезда всегда пунктуальны — вам почти никогда не придется ждать стыковки. Это связано с продуманным расписанием: в течение дня с каждой станции отправляется не менее одного поезда в час как минимум в одном направлении. Цюрих находится в центре этой строго расписанной железнодорожной сети: поезда прибывают сюда практически как поезда в метро – очень часто и из разных железнодорожных веток.

Тоннели-рекордсмены

Более 350 км швейцарских железнодорожных путей проходят через туннели: одним из старейших в мире был Готардский тоннель, открытый в 1882 году и имеющий длину около 15 км. С июня 2016 года его заменил новый Готардский базисный тоннель длиной 57 км - самый длинный железнодорожный туннель в мире.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Готардский базисный тоннель (wikipedia.org)

По двум туннелям, ведущим из Эрстфельда в Бодио, проходит до 325 поездов в день, которые движутся со скоростью до 250 км/ч. Новый туннель вдвойне удобен для грузовых перевозок: поезда с грузовыми вагонами могут добраться до места назначения очень быстро. И с дополнительным преимуществом защиты альпийского ландшафта благодаря системе "катящегося шоссе".

При этом в Швейцарии не так много подземных железных дорог. Но дорога в Лозанне является мировым рекордсменом - с 336 метрами между самой высокой и самой низкой точками.

Секрет идеального расписания

Швейцарские поезда следуют сложному циферблатному расписанию: они отправляются с регулярными, периодически повторяющимися интервалами и тесно связаны почти со всеми системами общественного транспорта, что сокращает время ожидания до минимума для стыковочных рейсов.

Введенное в 1982 году интегрированное расписание с циферблатом (поезд идет каждый час, единая симметричная минута на всех маршрутах) привело к резкому увеличению количества поездов дальнего следования на 31%.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Пример интегрированных расписаний между межрегиональными и региональными службами в швейцарской сети. Два поезда запрограммированы на встречу в узле Женевы в 15:30 на одной платформе, чтобы минимизировать время пересадки (wikipedia.org)

Система была дополнена принципом узла Rail 2000, гарантирующим ежечасные и получасовые отправления в обоих направлениях между всеми основными узловыми железнодорожными станциями страны. Эта система доказала свою эффективность и используется в качестве основы для текущего расписания.

Вагоны на любой вкус и для каждого

В швейцарских поездах комфортно всем категориям населения. Дети могут свободно бегать и играть в "Семейной карете Ticki Park" — настоящей игровой площадке на колесах. Те, кому нужно работать в дороге, добраться до него в бизнес-купе со столами, розетками и доступом в интернет.

Те, кто ищет тишины и покоя, могут взять билет в тихое купе. Любители спорта могут взять велосипед с собой в поезд и повесить его на специальный крючок.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Развлечения для детей в поездах Швейцарии (SBB)

Железнодорожные энтузиасты

В Швейцарии множество людей интересуется поездами – это для них увлекательное хобби. Многие собирают коллекции мини-поездов, некоторые выстраивают даже целые миниатюрные железнодорожные пейзажи. В зависимости от того, сколько места есть для этого дома. У моделей швейцарских поездов – большое количество поклонников.

Энтузиасты регулярно ходят и ездят на многочисленные мероприятия, организуемые железнодорожными компаниями, выписывают железнодорожные журналы, посещают музеи, делают многочисленные фотографии и размещают их в соцсетях.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Поезд в альпийском селе Филисур, Швейцария (unsplash.com)

Грузовые перевозки по железной дороге

Швейцария – горная страна, и организовать там интенсивное движение непросто. Так называемая Альпийская инициатива, принятая в 1994 году, привела к появлению разных способов перевозки грузов - по железной дороге вместо автомобиля.

Теперь, благодаря "катящемуся шоссе", даже 44-тонные большегрузные автомобили могут пересекать Швейцарию по железной дороге в выходные дни (во время запрета на движение большегрузных автомобилей).

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Поезд и панорамный пейзаж в Швейцарии (unsplash.com)

В это время водитель спит девять часов и, таким образом, получает установленный законом период отдыха. В 2015 году более 100 000 грузовиков пересекли Швейцарские Альпы по скользкому шоссе через Лечберг-Симплон.

Культовые железнодорожные часы

С момента появления характерной красной секундной стрелки в 1953 году часы стали национальным символом Швейцарии. Он включен в число образцов выдающегося дизайна 20-го века Музеем дизайна в Лондоне и Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Дизайн циферблата широко используется в линейке часов Mondaine с 1986 года.

Дизайн часов разработал швейцарский инженер и сотрудник SBB Ханс Хильфикер. Бренд часов строго защищен. 20 миллионов швейцарских франков - именно столько Apple вынуждена была заплатить SBB в 2013 году за незаконное использование циферблата на своем iPad.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Узнаваемый бренд швейцарских часов на вокзале в Берне (wikipedia.org)

Часы Mondaine в простом стиле Баухаус со стилизованным красным сигнальным ковшом кондуктора в качестве секундной стрелки известны своим отсроченным переходом к следующей минуте (примерно 1,5 секунды), и это по-прежнему имеет большое значение для современных железнодорожных перевозок в Швейцарии: поскольку поезда всегда отправляются со станции ровно в начале минуты, пассажирам так легче судить, сколько времени осталось до отправления.

Идеальная точность. Почему железную дорогу Швейцарии считают лучшей в Европе

Фото: Монументальные часы на железнодорожной станции Аарау (wikipedia.org)

Такие часы можно увидеть повсюду на швейцарских вокзалах, но их также можно найти в домах людей на кухонных стенах. В стране производят такие же часы и в форме наручных, и их активно покупают.

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