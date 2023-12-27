Хаб для женщин с детьми. Где можно бесплатно остановиться на ночь в Варшаве

Украинские беженцы продолжают ехать в Европу в поисках убежища. Многие направляются через Варшаву в разные города Польши или в другие европейские страны.

В польской столице есть место, где женщины с детьми могут бесплатно остановиться на сутки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Украинки с детьми во время остановки в Варшаве могут отдохнуть и бесплатно переночевать в круглосуточном Пункте матери и ребенка на автобусном вокзале Варшава Западная (Warszawa Zachodnia). Это пространство для помощи беженцам из Украины было открыто в начале войны Фондом мигрантов на рынке труда EWL при поддержке столичного мазовецкого воеводы и UNICEF. С тех пор Пункт матери и ребенка приютил около 90 тысяч беженцев из Украины.

Спустя почти два года пункт продолжает работать как хаб для украинских женщин с детьми, которые едут через Польшу в страны Европы или обратно в Украину. В этом месте можно бесплатно остановиться в сутки. Для этого есть помещение с кроватями, в котором могут разместиться 50 человек.

Для детей создана игровая комната. Также есть возможность выпить чай, подогреть еду, воспользоваться бесплатным интернетом и взять одежду для детей. В рождественские праздники всем детям дают сладкий подарок.

"В декабре-январе оживляется движение между Украиной и странами ЕС – женщины с детьми едут в Украину на Рождество или, напротив, опасаясь ракетных атак и блекаутов, уезжают из Украины. Многие останавливаются в пункте на несколько часов в ожидании пересадки. Не все могут позволить себе отель, особенно, когда пересадка длится несколько часов. А ждать с детьми на вокзале на морозе тяжело. Поэтому наш пункт продолжает работать, принимая в эти дни ежедневно 40-50 человек", – рассказала глава Фонда мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Если необходима помощь в приобретении билета или консультация по легализации в Польше, можно обратиться к волонтерам пункта. Найти локацию можно на втором этаже автовокзала Варшава Западная (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144).

Напомним, мы писали, что ООН закрывает "Голубые точки" в Польше. Эти пункты помощи беженцам в транзитных зонах работали с начала войны.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Число людей со временной защитой увеличивается во всех странах ЕС, кроме Дании.

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