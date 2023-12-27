Хаб для жінок із дітьми. Де можна безкоштовно зупинитися на ніч у Варшаві

Українські біженці продовжують їхати до Європи у пошуках прихистку. Багато хто прямує через Варшаву до різних міст Польщі або до інших європейських країн.

У польській столиці є місце, де жінки з дітьми можуть безкоштовно зупинитися на добу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

Українки з дітьми під час зупинки у Варшаві можуть відпочити і безкоштовно переночувати у цілодобовому Пункті матері та дитини на автобусному вокзалі Варшава Західна (Warszawa Zachodnia). Цей простір для допомоги біженцям із України був відкритий на початку війни Фондом мігрантів на ринку праці EWL за підтримки столичного мазовецького воєводи та UNICEF. Відтоді Пункт матері і дитини прихистив близько 90 тисяч біженців з України.

Через майже два роки пункт продовжує працювати як хаб для українських жінок з дітьми, які їдуть через Польшу до країн Європи або у зворотному напрямку до України. У цьому місці можна безкоштовно зупинитися на добу. Для цього є приміщення з ліжками, у якому можуть розміститися 50 людей.

Для дітей створена ігрова кімната. Також є можливість випити чай, підігріти їжу, скористатися безкоштовним інтернетом і взяти одяг для дітей. На різдвяні свята усім дітям дають солодкий подарунок.

"У грудні-січні пожвавлюється рух між Україною та країнами ЄС – жінки з дітьми їдуть в Україну на Різдво або, навпаки, побоюючись ракетних атак та блекаутів, виїжджають з України. Багато зупиняються в пункті на декілька годин в очікуванні пересадки. Не всі можуть дозволити готель, особливо, коли пересадка триває кілька годин. А чекати з дітьми на вокзалі на морозі важко. Тому наш пункт продовжує працювати, приймаючи у ці дні щодня 40-50 людей", – розповіла голова Фонду мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Якщо потрібна допомога у придбанні квитка чи консультація щодо легалізації у Польщі, можна звернутися до волонтерів пункту. Знайти локацію можна на другому поверсі автовокзалу Варшава Західна (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144).

Нагадаємо, ми писали, що ООН закриває "Блакитні точки" у Польщі. Ці пункти допомоги біженцям у транзитних зонах працювали з початку війни.

Також ми розповідали, що українські біженці продовжують їхати до Європи. Кількість людей із тимчасовим захистом збільшується у всіх країнах ЄС, крім Данії.

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