Поток украинских беженцев в Европу возрос: в каких странах больше всего

Украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Число людей со временной защитой увеличивается во всех странах ЕС, кроме Дании.

Куда больше всего едут за убежищем украинцы, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.

Согласно последним подсчетам, временную защиту в ЕС получили уже 4 млн 238 тыс. человек из Украины. За октябрь в Европе убежище предоставили 51 845 украинским беженцам. В предыдущие месяцы показатели были ниже: в сентябре статус временной защиты получили 31 920 человек, в августе – 41 275 человек.

Больше всего украинцы ехали в такие страны:

Германия – (20 465 человек; +1,7%);

Чехия (6490 беженцев; +1,8%);

Нидерланды (4 005 человек с временной защитой; +3,0%).

Чаще всего украинские беженцы выбирают для временной защиты Германию (1 215 365 человек; 28,7% от общего количества в Европе), Польшу (960 620; 22,7%) и Чехию (364 450; 8,6%).

В то же время украинцы в октябре выезжали только из одной страны – за месяц в Дании стало на 1700 человек со временной защитой меньше. Еще в сентябре украинские беженцы выезжали из Чехии, Франции, Польши, Словении и Люксембурга.

Наибольшее количество украинских беженцев на тысячу жителей страны сейчас в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (обе 26,1) и Литве (25,8). В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,5 на тысячу жителей.

Среди людей, получивших в ЕС временную защиту в связи с войной в Украине, 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины – почти половина людей со временной защитой (46,4%). Дети – 33,4%, взрослые мужчины – 20,2%.