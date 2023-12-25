В Польше закрывают центры "Голубая точка" для беженцев: причины

В Польше закрывают пункты поддержки украинских беженцев "Голубая точка", которые с начала войны действовали в транзитных зонах. Центры завершат свою деятельность до 31 декабря.

Каждый третий украинец, пересекший украинско-польскую границу, получал поддержку в "Голубой точке", сообщает РБК-Украина со ссылкой на unicef.org .

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявляют о поэтапном закрытии центров "Голубая точка" в Польше. Это безопасные пространства, где предоставлялась поддержка женщинам и детям после начала войны.

Такие центры поддержки открыли в Польше в марте 2022 года в транзитных зонах, где беженцы больше нуждаются в помощи: на пунктах пересечения границы, вокзалах, пунктах оформления выплат и центрах размещения. Работа "Голубых точек" будет завершена до 31 декабря 2023 года.

За время деятельности в хабах "Голубая точка" детям и семьям, бегущим от войны, предоставили почти 950 тысяч услуг, включавших помощь в сфере психического здоровья и психосоциальную поддержку, использование пространства, дружественного к детям, перенаправление в органы защиты детей, а также предоставление информации о здравоохранении, образовании, жилье и транспорте.

"В связи с изменением потребностей в обществе беженцев и затяжным характером конфликта, в течение последних месяцев основное внимание было сосредоточено на переходе к более устойчивому подходу через общественные центры, которые управляются в сотрудничестве с муниципалитетами и местными организациями, обеспечивая расширение прав и возможностей общин в долгосрочном периоде", – объясняется на сайте ЮНИСЕФ.

Информацию для находящихся в Польше беженцев можно будет найти на сайте УВКБ ООН и странице ЮНИСЕФ "Спільно". Там также указаны номера горячих линий, которые оказывают неотложную помощь.