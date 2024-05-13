Денежная помощь на аренду жилья в Польше для украинцев: как получить

Благотворительный фонд Habitat for Humanity Poland реализует в Польше программу помощи по аренде жилья для семей из Украины. Можно получить информационное сопровождение и доплату к арендной плате.

Как украинским беженцам стать участниками программы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на habitat.pl.

Программа "Шаг Домой" рассчитана на поддержку людей, бежавших от войны в Украине, но сталкивающихся с трудностями в аренде жилья в Польше. Фонд предлагает услуги по поиску и оформлению аренды жилья, а также дофинансирование и другие виды поддержки.

Стать участником программы могут люди:

которые документально подтвердят пересечение границы после 24 февраля 2022 года;

находятся сейчас на территории Польши;

готовы арендовать жилье мининум на 12 месяцев;

имеют минимальный доход домохозяйства (в зависимости от воеводства 3000-4500 злотых);

принадлежат к группе, которая особенно подвергается риску потерять жилье.

Программа поддержки украинцев действует по всей территории Польши. Услуги для беженцев бесплатны, но участники будут возмещать часть расходов, связанных с арендой жилья.

Отмечается, что общение с участником программы происходит с помощью электронной почты и телефона. Задачей беженцев будет просмотр предложений, коммуникация с арендодателями и Habitat Poland, просмотр квартир.

Фото: Жилищный квартал в Польше (unsplash.com)

Помощь фонда будет включать:

при поиске жилья: мини-пособие по самостоятельному поиску жилья, дистанционные услуги агента по недвижимости и доплата за его услуги;

при подписании договора аренды: образцы договоров аренды, заключение договора с помощью мобильного телефона и перевод коммуникации с владельцем жилья, страхование, услуги нотариуса;

финансовая поддержка: дофинансирование депозита, частичная оплата арендной платы;

улучшение жизненной ситуации: дофинансирование языковых курсов, профессионального обучения, ухода за детьми;

информационная поддержка и перенаправление к помогающим службам.

Подать заявку можно, заполнив анкету. Это следует делать не раньше, чем за 31 день до запланированной даты начала аренды.

Напомним, мы писали, сколько стоит аренда жилья в крупных городах Польши. Цены на квартиры постепенно снижаются.

Также мы рассказывали, как оформить договор аренды и вернуть залог. Единовременный задаток является одним из основных элементов договора найма жилья.

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