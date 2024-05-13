Грошова допомога на оренду житла в Польщі для українців: як отримати

Благодійний фонд Habitat for Humanity Poland реалізує в Польщі програму допомоги в оренді житла для сімей з України. Можна отримати інформаційний супровід та доплату до орендної плати.
Як українським біженцям стати учасниками програми, РБК-Україна розповідає з посиланням на habitat.pl.
Програма "Крок Додому" розрахована на підтримку людей, які втекли від війни в Україні, але стикаються із труднощами з орендою житла у Польщі. Фонд пропонує послуги з питань пошуку та оформлення оренди житла, а також дофінансування та інші види підтримки.
Стати учасником програми можуть люди:
Програма підтримки українців діє на всій території Польщі. Послуги для біженців безкоштовні, але учасники покриватимуть частину витрат, пов’язаних з орендою житла.
Зазначається, що спілкування з учасником програми відбувається за допомогою електронної пошти та телефону. Завданням біженців буде перегляд пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань.
Фото: Житловий квартал у Польщі (unsplash.com)
Допомога фонду включатиме:
Подати заявку можна, заповнивши анкету. Це варто робити не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштує оренда житла у великих містах Польщі. Ціни на квартири поступово знижуються.
Також ми розповідали, як оформити договір оренди та повернути заставу. Одноразовий завдаток є одним із основних елементів договору найму житла.
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