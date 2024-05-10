Цены снижаются. Сколько стоит аренда жилья в больших городах Польши

Поиск жилья в аренду в Польше – один из самых актуальных вопросов для болшинства украинцев в этой стране. Цены на квартиры постепенно снижаются во многих городах.

Сколько стоит арендовать жилье в Польше весной 2024 года, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Аренда жилья в Польше подешевела за год

Согласно отчету аналитиков портала недвижимости Otodom, в марте 2024 года подешевела аренда жилья в некоторых крупных городах Польши. К примеру, по сравнению с февралем, на 1% снизилась средняя цена аренды квартир до 40 кв. м в Кракове, Вроцлаве, Щецине, Познани и Гдыне. На 1,3% арендные ставки уменьшились в Варшаве, более чем на 2% – в Люблине.

За год наибольшее падение цены было зафиксировано в Лодзи (-4,4%), Щецине (-2,4%) и Вроцлаве (-2,2%). Но в некоторых городах самые маленькие квартиры подорожали для аренды: в Люблине – на 5%, в Познани – на 4%.

Средняя цена аренды квартиры до 40 кв. м в крупнейших городах Польши

В марте 2024 года средняя стоимость аренды жилья была следующая:

Варшава – 2 917 злотых (680 евро);

Гданьск – 2 449 злотых (571 евро);

Вроцлав – 2 356 злотых (549 евро);

Краков – 2 406 злотых (561 евро);

Щецин – 2 047 злотых (477 евро);

Люблин – 2 022 злотых (471 евро);

Познань – 1 995 злотых (465 евро);

Лодзь – 1 701 злотых (396 евро);

Быдгощ – 1 625 злотых (379 евро);

Катовице – 1 781 злотых (415 евро).

Фото: Цены на квартиры незначительно снизились (unsplash.com)

Сколько стоит арендовать квартиру площадью до 60 кв. м

Цены на аренду немного больших квартир – 40-59 кв. м – в марте 2024 года снизились по сравнению с февралем в крупных городах: Варшава (-1,5%), Краков (-0,3%), Познань (-0,6%). Однако в других больших городах, которые анализировали эксперты, цены на аренду выросли.

Средние ставки арендной платы за жилье площадью 40-59 кв. м в марте 2024 года были следующие:

Варшава – 3 795 злотых (885 евро);

Гданьск – 3 030 злотых (706 евро);

Вроцлав – 2 921 злотых (681 евро);

Краков – 3 037 злотых (708 евро);

Щецин – 2 596 злотых (605 евро);

Люблин – 2 494 злотых (581 евро);

Познань – 2 476 злотых (577 евро);

Лодзь – 2 168 злотых (505 евро);

Быдгощ – 2 039 злотых (475 евро);

Катовице – 2 338 злотых (545 евро);

Фото: Цены на аренду больших квартир снизились в Варшаве (pixabay.com)

Средние цены на аренду жилья площадью 60–89 кв. м

Большие квартиры в Польше также подешевели для арендаторов. В марте 2024 года цены на аренду квартир 60-89 кв. м по сравнению с февралем снизились в городах: Варшава (-2,5%), Краков (-0,1%), Катовице (-1,8%) и Лодзь (-2,2%). В других городах падения цены не снизились.

Средние цены аренды квартиры 60-89 кв.м в крупнейших городах Польши в марте 2024 года была такова: