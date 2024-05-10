Цены снижаются. Сколько стоит аренда жилья в больших городах Польши
Поиск жилья в аренду в Польше – один из самых актуальных вопросов для болшинства украинцев в этой стране. Цены на квартиры постепенно снижаются во многих городах.
Сколько стоит арендовать жилье в Польше весной 2024 года, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Аренда жилья в Польше подешевела за год
Согласно отчету аналитиков портала недвижимости Otodom, в марте 2024 года подешевела аренда жилья в некоторых крупных городах Польши. К примеру, по сравнению с февралем, на 1% снизилась средняя цена аренды квартир до 40 кв. м в Кракове, Вроцлаве, Щецине, Познани и Гдыне. На 1,3% арендные ставки уменьшились в Варшаве, более чем на 2% – в Люблине.
За год наибольшее падение цены было зафиксировано в Лодзи (-4,4%), Щецине (-2,4%) и Вроцлаве (-2,2%). Но в некоторых городах самые маленькие квартиры подорожали для аренды: в Люблине – на 5%, в Познани – на 4%.
Средняя цена аренды квартиры до 40 кв. м в крупнейших городах Польши
В марте 2024 года средняя стоимость аренды жилья была следующая:
- Варшава – 2 917 злотых (680 евро);
- Гданьск – 2 449 злотых (571 евро);
- Вроцлав – 2 356 злотых (549 евро);
- Краков – 2 406 злотых (561 евро);
- Щецин – 2 047 злотых (477 евро);
- Люблин – 2 022 злотых (471 евро);
- Познань – 1 995 злотых (465 евро);
- Лодзь – 1 701 злотых (396 евро);
- Быдгощ – 1 625 злотых (379 евро);
- Катовице – 1 781 злотых (415 евро).
Фото: Цены на квартиры незначительно снизились (unsplash.com)
Сколько стоит арендовать квартиру площадью до 60 кв. м
Цены на аренду немного больших квартир – 40-59 кв. м – в марте 2024 года снизились по сравнению с февралем в крупных городах: Варшава (-1,5%), Краков (-0,3%), Познань (-0,6%). Однако в других больших городах, которые анализировали эксперты, цены на аренду выросли.
Средние ставки арендной платы за жилье площадью 40-59 кв. м в марте 2024 года были следующие:
- Варшава – 3 795 злотых (885 евро);
- Гданьск – 3 030 злотых (706 евро);
- Вроцлав – 2 921 злотых (681 евро);
- Краков – 3 037 злотых (708 евро);
- Щецин – 2 596 злотых (605 евро);
- Люблин – 2 494 злотых (581 евро);
- Познань – 2 476 злотых (577 евро);
- Лодзь – 2 168 злотых (505 евро);
- Быдгощ – 2 039 злотых (475 евро);
- Катовице – 2 338 злотых (545 евро);
Фото: Цены на аренду больших квартир снизились в Варшаве (pixabay.com)
Средние цены на аренду жилья площадью 60–89 кв. м
Большие квартиры в Польше также подешевели для арендаторов. В марте 2024 года цены на аренду квартир 60-89 кв. м по сравнению с февралем снизились в городах: Варшава (-2,5%), Краков (-0,1%), Катовице (-1,8%) и Лодзь (-2,2%). В других городах падения цены не снизились.
Средние цены аренды квартиры 60-89 кв.м в крупнейших городах Польши в марте 2024 года была такова:
- Варшава – 5 718 злотых (1334 евро);
- Гданьск – 4 308 злотых (1005 евро);
- Вроцлав – 3 887 злотых (906 евро);
- Краков – 4 053 злотых (945 евро);
- Щецин – 3 357 злотых (783 евро);
- Люблин – 2 914 злотых (679 евро);
- Познань – 3 277 злотых (764 евро);
- Лодзь – 2 832 злотых (660 евро);
- Быдгощ – 2 695 злотых (628 евро);
- Катовице – 3 175 злотых (740 евро);
Напомним, мы писали, как оформить договор аренды и вернуть залог. Одноразовый задаток является одним из основных элементов договора найма жилья.
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