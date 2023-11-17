Отели пустеют. Что происходит с туризмом на курортах Египта

Туризм в Египте все больше страдает из-за конфликта на Ближнем Востоке. Туристические операторы отменяют туры, а отели на Красном море пустеют.

Некоторые международные компании отменили половину туров в Египет в этом году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Поток туристов на курортах Красного моря в Египте значительно снизился в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Уровень заполняемости гостиниц в Хургаде и Марса-Аламе упал до 60-80%.

Представители иностранных туристических компаний в Хургаде подтверждают спад новых бронирований до февраля. Кроме того, снизилось количество бронирований на время рождественских и новогодних праздников.

Одна из международных туристических компаний, управляющая 65 гостиницами в Египте, сообщила, что до конца этого года 50% ее бронирований в Египте были отменены.

Наибольший процент отмен был из стран Северной Европы, в том числе Германии. Однако европейские туристы продолжают летать на отдых в Египет. В частности, на этой неделе в аэропорт Марса Алам принимает 133 европейских международных рейса. В Египет прилетают туристы из Германии, Чехии, Италии, Польши, Бельгии и Нидерландов.

В то же время отели и курорты в Шарм-Эль-Шейхе планируют привлечь итальянских туристов на рождественский сезон. В частности, будет предлагаться медицинский туризм, посещение религиозных святынь в Святой Екатерине, купальни Моисея и серный источник в городе Тур-Синай.

Ранее сообщалось, что туристы массово отменяют туры в Египет. Туроператоры отмечают понижение бронирований на 80%, а авиакомпании предлагают рекордно дешевые билеты.

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