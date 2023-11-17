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Готелі пустіють. Що відбувається із туризмом на курортах Єгипту

Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Туризм у Єгипті дедалі більше потерпає через конфлікт на Близькому Сході . Туристичні оператори скасовують тури, а готелі на Червоному морі пустіють. 

Деякі міжнародні компанії скасували половину турів до Єгипту в цьому році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Egypt Іndependent.

Потік туристів на курортах Червоного моря в Єгипті суттєво знизився у зв'язку із конфліктом на Близькому Сході. Рівень заповнюваності готелів у Хургаді та Марса-Аламі впав до 60-80%.

Представники іноземних туристичних компаній у Хургаді підтверджують спад нових бронювань до лютого. Крім того, знизилась кількість бронювань на час різдвяних і новорічних свят.

Одна з міжнародних туристичних компаній, яка керує 65 готелями в Єгипті, повідомила, що до кінця цього року 50% її бронювань у Єгипті були скасовані.

Найбільший відсоток скасувань був із країн Північної Європи, зокрема Німеччини. Проте європейські туристи продовжують літати на відпочинок до Єгипту. Зокрема, цього тижня в аеропорт Марса Алам приймає 133 європейські міжнародні рейси. До Єгипту прилітають туристи з Німеччини, Чехії, Італії, Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Водночас готелі та курорти в Шарм-Ель-Шейху мають план із залучення італійських туристів на різдвяний сезон. Зокрема, пропонуватиметься медичний туризм, відвідування релігійних святинь в Святій Катерині, купальні Мойсея та сірчаного джерела в місті Тур-Синай.

Раніше повідомлялося, що туристи масово скасовують тури до Єгипту. Туроператори відзначають зниження бронювань на 80%, а авіакомпанії пропонують рекордно дешеві квитки.

Також ми писали, чи безпечно зараз подорожувати до Єгипту чи Йорданії. МЗС Британії не застерігає від подорожей у туристичні райони.

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