Безопасно ли сейчас путешествовать в Египет или Иорданию: советы туристам

Обострение конфликта на Ближнем Востоке для многих туристов поставило под вопрос запланированное путешествие в этот регион. Путешественников волнует безопасность в Египте и Иордании.

Какие рекомендации дает по поводу поездок в Израиль и соседние страны МИД Британии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что Министерство иностранных дел (FCDO) предостерегает британцев от поездок в Израиль и палестинские территории. Хотя коммерческие рейсы продолжаются, любой формат туризма будет неуместен, а туристическая страховка не будет действительной.

Также МИД предостерегает от поездок в Ирак, Ливан и Сирию. В других странах следует избегать посещения отдельных регионов:

Египет: посещение большей части страны запрещено. Но МИД не предостерегает путешествия в туристические районы: все побережье Красного моря, долина Нила от границы с Суданом до Средиземного моря, включая Абу-Симбел, Асуан, Луксор, Каир и пирамиды и Александрию.

от границы с Суданом до Средиземного моря, включая Абу-Симбел, Асуан, Луксор, Каир и пирамиды и Александрию. Иордания: запрещено посещать всего 3 км территории вдоль сирийской границы.

Саудовская Аравия: запрещена только 10-километровая полоса территории вдоль йеменской границы.

Между тем МИД Британии считает, что Иордания достаточно безопасна для британских туристов. Такая же позиция в рекомендациях путешественников от правительств Австралии и США. Самолеты, совершающие рейсы в Амман, избегают воздушного пространства Израиля.

В Египте также не изменился общий уровень безопасности – конфликт не повлиял на туристов на курортах, городах и археологических локациях. Рейсы вблизи Израиля не совершаются.

Круизы по восточному Средиземному морю, Суэцкому каналу и Красному морю продолжаются. В ближайшие недели все мероприятия в израильские порты отменены. Единственное предупреждение туристам – запрет фотографировать военные объекты.

Тем временем в Израиль продолжают полеты все три израильских авиакомпании и некоторые международные перевозчики. Большинство авиакомпаний опубликовали условия обмена или возврата билетов на рейсы в Израиль.

Также мы писали, что в Египте строят железную дорогу от пляжей до пирамид. Новая ветвь железнодорожной сети соединит все виды туристических зон.