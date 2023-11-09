Безопасность прежде всего. Туристы массово отменяют туры в Египет

В Египте начались аннуляции туров из-за конфликта на Ближнем Востоке. Туроператоры отмечают понижение бронирований на 80%, а авиакомпании предлагают рекордно дешевые билеты.

Несмотря на это, многие компании отправляют туристов на курорты Красного моря, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на independent.co.uk.

Туризм в Египте начал ощущать последствия конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что прогнозы на сезон были оптимистичными, туристы из других стран начали отменять туры. В одной из компаний изданию сообщили о падении бронирований на курортах Красного моря на 80%.

"Мы точно видели довольно много отмен за последние две-три недели. Люди, как правило, перебронируют отдых где-то в другом месте", – рассказал Даррелл Вейд, сооснователь крупного туроператора, обслуживающего большое количество туристов из США.

Министерство иностранных дел Британии все еще считает туристические зоны Египта достаточно безопасными для британских посетителей.

По словам представителя специализированной компании Discover Egypt, в Египет до сих пор путешествует много британских туристов.

"За последние несколько недель у нас было много людей и семей, несколько сотен человек. Мы получили только положительные отзывы. Нам звонят и мы объясняем ситуацию. Рекомендация МИД существенно не изменилась. Поэтому в Луксор, Асуан, по Нилу и в Каир до сих пор было безопасно путешествовать", – отметил он.

Тем временем цены на авиабилеты в Египет упали до беспрецедентного уровня. Wizz Air предлагает перелеты рейсы из Лондона в Шарм-эль-Шейх за 45 фунтов стерлингов (51,6 евро) в одну сторону. Авиакомпания easyJet запустила рейсы из международного аэропорта Сфинкс, недалеко от пирамид в Гизе. На следующей неделе типичный тариф составит 40 фунтов стерлингов (46 евро) из египетского аэропорта в Лондон (Лутон).

Между тем, министр туризма и памятников старины Египта Ахмед Исса заявил, что с начала конфликта отмена бронирований не превысила 10%. Но для поддержки туризма в регионе правительство Египет предлагает дополнительные 500 долларов США в качестве стимулов за рейс, который приземляется в Шарм-эль-Шейхе.

Напомним, мы писали, безопасно ли сейчас путешествовать в Египет или Иорданию. МИД Британии не предостерегает от путешествий в туристические районы.

Также мы писали, что в Египте строят железную дорогу от пляжей до пирамид. Новая ветвь железнодорожной сети соединит все виды туристических зон.