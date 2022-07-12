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"Це не просто реклама". Греція критикує Туреччину за туристичну кампанію: що сталося

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Вівторок 12 липня 2022 13:09
"Це не просто реклама". Греція критикує Туреччину за туристичну кампанію: що сталося Фото: Місто Фоча на Егейському морі в Туреччині (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Схвалена ЄС рекламна кампанія "TurkAegean" викликала обурення в Афінах

Спроба Туреччини залучити туристів рекламною кампанією "TurkAegean" на тлі історичних пам'яток стародавньої Греції викликала критику в Афінах. Там звинуватили Туреччину в узурпації історії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Узбережжя щастя". Чому виникли суперечки через туристичну кампанію

Туреччина заявляє, що її західне узбережжя Егейського моря пора перестати асоціювати виключно з Грецією. У грудні минулого року країна подала запит у відомство ЄС з інтелектуальної власності на використання товарного знака TurkAegean.

Нещодавно в ЄС затвердили цю заявку, і це застало грецьких політиків зненацька, пише видання. "Деякі люди ... просто погано виконували свою роботу", - обурено заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис.

"Очевидно, що уряд вичерпає всі законні можливості, щоб впоратися з цим розвитком подій", — сказав глава грецького уряду журналістам.

Відео: Рекламна кампанія TurkAegean викликала обурення Греції (youtube.com/Go Türkiye)

Завдяки давньогрецькій назві, що походить від Егея, батька міфічного царя Тесея, який заснував Афіни, еллінську спадщину Егейського моря рідко оскаржували. Навіть попри те, що Греція і Туреччина, являючись членами НАТО, вже давно сперечаються з питань територіального суверенітету в морі.

Високопоставлений представник Греції в ЄС, віце-президент Європейської комісії Маргарітіс Схінас зажадав переглянути рішення.

У туристичній рекламі Туреччини домінує слоган TurkAegean. Регіон біля Егейського моря Туреччина також назвала своїм "узбережжям щастя". В останні дні кампанію розгорнули з подвоєною силою, і це ще більше розлютило греків.

"Турецьке Егейське море — один з найвишуканіших регіонів, які може запропонувати Туреччина", — сказав міністр культури та туризму країни Мехмет Нурі Ерсой в інтерв'ю Financial Times. Він мав на увазі район з древніми руїнами, які включають стародавню Трою і портове місто Ефес. Колись греки розглядали його як найважливіший центр торгівлі Середземномор'я.

Кампанія на тлі напруженості між країнами. Що кажуть у Туреччині та Греції

"Прихильники рекламної кампанії кажуть, що TurkAegean показує очевидне: від мальовничого узбережжя до музики і їжі у двох країн більше спільного, ніж їм самим хотілося б вірити", — пише The Guardian.

&quot;Це не просто реклама&quot;. Греція критикує Туреччину за туристичну кампанію: що сталося

Фото: У турецькому відео рекламується давньогрецьке місто Ефес, ідилічні пляжі та синє море. Древнє історичне місто Ефес знаходиться в Туреччині (unsplash.com)

Але кампанія з'явилася на тлі напруженості через претензії в Егейському морі, розвідки корисних копалин в східному Середземномор'ї та розділеного Кіпру.

"Що ще більш тривожно, зв'язок дипломатичними каналами майже припинився. Надії на розрядку після саміту НАТО в Мадриді різко згасли після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що не зустрінеться з Міцотакісом, поки той "не візьме себе в руки". У травні Ердоган оголосив, що розірве відносини з Міцотакісом після того, як грецький лідер під час виступу перед Конгресом США закликав Вашингтон не продавати Туреччині винищувачі F-16", — йдеться в публікації.

Анкара звинуватила Афіни в "навмисній мілітаризації" островів біля узбережжя Туреччини та в порушенні міжнародних договорів.

Афіни стверджують, що мають право захищатися на своїй території, відзначаючи неодноразові повітряні вторгнення турецьких винищувачів і давню загрозу війни з боку Анкари в разі розширення територіальних вод. Ердоган неодноразово посилався на греко-турецьку війну 1919-1922 років, яка закінчилася військовою поразкою Афін.

&quot;Це не просто реклама&quot;. Греція критикує Туреччину за туристичну кампанію: що сталося

Фото: Курортне місто Бодрум на стику Егейського і Середземного морів (unsplash.com)

Грецькі політики заявили, що турецько-егейську кампанію Анкари слід розглядати в контексті стратегії, яку турецький президент проводив напередодні виборів у 2023 році.

"Це не просто безневинна реклама, а ще один аргумент, який в кінцевому підсумку використовується для того, щоб поставити під сумнів наш суверенітет над грецькими островами в Егейському морі й наші права в морських економічних зонах", — заявив колишній міністр закордонних справ і член парламенту Джордж Катругалос.

"Якщо вони просто сказали, що вони мають берегову лінію в Егейському морі, це, звичайно, географічно вірно. Але цей термін має на увазі, як наслідок їх пропаганди, що все або більша частина Егейського моря належить Туреччині, і це явно невірно", — вважає він.

Аналітики не виключають, що напруженість між двома країнами не тільки не знизиться, але і може наростати.

Нагадаємо, в Єгипті будують нову столицю: як виглядатиме місто-гігант.

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