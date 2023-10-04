Вторые после немцев. Украинцы тратят в магазинах Польши миллиарды гривен

В Польше посчитали деньги, которые иностранцы из соседних стран тратят в польских магазинах. Анализировали платежи по банковским картам. Оказалось, что больше украинцев тратят только немцы.

Сколько денег украинцы оставили в Польше во втором квартале 2023 года и как изменятся расходы наших граждан в ближайшее время, РБК-Украина рассказали эксперты международного агентства Gremi Personal.

С апреля по июнь 2023 украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14,73 млрд грн). Это на 300 млн злотых (2,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Согласно отчету центрального статистического управления Польши (GUS), всего иностранцы в Польше за второй квартал этого года потратили 11,7 млрд злотых (97,3 млрд грн). Больше всего денег оставили немцы – 4,76 млрд злотых (39,6 млрд грн) – 51,8%. Украинцы – на втором месте (19,3% расходов). Чуть меньше денег оставили иностранцы из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%).

В агентстве отмечают, что такие цифры не удивляют, потому что украинцы являются самой большой группой иностранцев в Польше. И расходы наших граждан будут расти, по меньшей мере, до конца года. Это объясняется и увеличением числа украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, и активизацией промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам.

Однако в следующем году прирост расходов может замедлиться, потому что значительная доля украинцев весной возвращаются домой или уезжают в страны Западной Европы.

Фото: Магазин в Польше (unsplash.com)

Большая часть расходов людей, которые приехали из Германии, объясняется большим туристическим потоком из стран западной Европы. Также значительное количество граждан Германии проживают в Польше из-за более низкой стоимости жизни.

"Львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год, не менее 6 млрд злотых налогов от украинцев пойдет в бюджет Польши. Учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит", – говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

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