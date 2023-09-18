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Без знания языка. Сколько можно заработать в Польше осенью: вакансии и зарплаты

Понедельник 18 сентября 2023 08:30
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Без знания языка. Сколько можно заработать в Польше осенью: вакансии и зарплаты Фото: Работа на фасовке ягод (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше большое количество вакансий, на которые рассчитывают привлечь работников из Украины. Требования украинцев к выбору работы растут, поэтому польские работодатели пытаются улучшить условия труда.

Какие вакансии предлагают без опыта работы и знания языка в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

"Польские работодатели очень конкурируют за работников из Украины"

Число украинских беженцев в Польше постепенно снижается – в июле отток составил 6600 человек со временной защитой, в июне – 13 635 человек. Часть людей возвращаются в Украину, некоторые переезжают в другие страны Европы.

Выезд украинцев уже вызывает беспокойство у польских работодателей –они даже обращались к правительству с просьбой создать все условия для пребывания беженцев в Польше, в частности, обеспечить изучение языка и профессиональное обучение.

Уменьшение количества беженцев пока не сказалось на польском рынке труда, говорят специалисты.

"На данном этапе мы не наблюдаем существенного оттока. В августе традиционно меньше обращений на поиск работы – это связано с началом школьного сезона. Даже работники, искавшие работу в августе, в 40% случаев были готовы приступить с сентября", – говорит в комментарии РБК-Украина директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Потребность в украинских работниках остается, но украинцы все больше ищут лучшие условия труда.

Без знания языка. Сколько можно заработать в Польше осенью: вакансии и зарплатыФото: Работа на кондитерской фабрике (gettyimages.com)

"Польские работодатели очень конкурируют между собой за работников из Украины. В то же время мы заметили, что украинцы становятся более требовательными к поиску работы. Это связано с намерениями украинцев относительно пребывания в Польше", – рассказывает эксперт.

Она объясняет: если до войны украинцы много интересовались сезонными работами, то сейчас ищут хорошие условия труда в среднем на период от 6 до 12 месяцев.

"Поэтому работодатели пытаются поднимать ставки и улучшать условия проживания, если это предусмотрено контрактом", – добавляет Анна Джоболда.

В компании добавляют, что специальные условия для работниц с детьми создаются нечасто. Объясняется это тем, что беженцы обустроились и не нуждаются в проживании с детьми при работе, а трудовые мигранты детей с собой в Польшу не берут.

Без знания языка. Сколько можно заработать в Польше осенью: вакансии и зарплатыФото: В Польше много вакансий на упаковке продукции (gettyimages.com)

Какие вакансии есть для украинок в Польше осенью

Сезонные работы, на которых не нужен опыт и знание языка – сбор урожая (работа в поле), изготовление новогодних украшений, упаковка игрушек, говорят в агентстве.

"Работник сам выбирает, сколько времени он хочет работать – работа в Польше оплачивается почасово. На низкоквалифицированной работе можно заработать от 700 до 1200 долларов в месяц", – говорит Анна Джоболда.

К примеру, среди актуальных вакансий для женщин – производство кондитерских изделий (булочек, пончиков) на пекарне с оплатой 16 злотых в час на руки (135 грн). Смены по 12 часов, 6-часовая рабочая неделя. В месяц можно заработать около 1000 долларов. Жилье и одежда предоставляются.

Без знания языка. Сколько можно заработать в Польше осенью: вакансии и зарплатыФото: Работа на пекарне (gettyimages.com)

На фабрике по производству закусок предлагается работа с оплатой 18,5 злотых в час (156,5 грн) на руки. Смены 8-10 часов. Работа заключается во взвешивании и упаковке готовой продукции, начинке перца и оливок, миксов салатов, креветок, каш и макарон с приправами. Заработать можно от 1000 долларов.

Также можно работать на фабрике с чисткой и упаковкой овощей. Смены 8-10 часов. Оплата – от 16,5 злотых в час (139 грн). В месяц можно заработать около 1000 долларов при средних показателях. Одежда предоставляется, жилье – в хостеле.

Также в Польше много вакансий по фасовке продукции. К примеру, сортировка курятины на конвейере оплачивается 18-19 злотых в час (152-160 грн) на руки. Заработать можно 900–1600 долларов. На такой работе предлагают бесплатную спецодежду, обеды, жилье. Упаковка рыбной продукции (например, филе сельди) оплачивается в 17,5 злотых в час (148 грн).

Упаковка мороженых овощей – 19 злотых в час (160 грн). В цехе температура 3-10 градусов. Работникам выдается бесплатное термобелье, теплая рабочая одежда и обувь. Также оплачивается жилье и обед. Заработать можно 750–1300 долларов. Так же платят за фасовку колбасной продукции и полуфабрикатов. В месяц можно заработать от 1000 долларов.

В то же время на поле зарабатывают меньше. За уход за растениями, полив, прополку и укрытие пленкой можно заработать 14 злотых в час (118 грн). График работы 10-12 часов в день 6 дней в неделю. Заработать можно 800 долларов.

Напомним, мы рассказывали, как вырастет минималка в Польше в следующем году.

Также мы сообщали, что в Польше стало больше иностранных работников, но предпочтение работодатели отдают украинцам.

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