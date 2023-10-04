Другі після німців. Українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень

У Польщі порахували гроші, які іноземці із сусідніх країн витрачають в польських магазинах. Аналізували платежі із банківських карток. Виявилося, що більше за українців витрачають тільки німці.

Скільки грошей українці залишили у Польщі в другому кварталі 2023 року та як зміняться витрати наших громадян найближчим часом, РБК-Україна розповіли експерти міжнародної агенції Gremi Personal.

Із квітня по червень 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих (2,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно зі звітом центрального статистичного управління Польщі (GUS), усього іноземці у Польщі за другий квартал цього року витратили 11,7 млрд злотих (97,3 млрд грн). Найбільше грошей залишили німці – 4,76 млрд злотих (39, 6 млрд грн) - 51,8 %. Українці – на другому місці (19,3 % витрат). Трохи менше грошей залишили іноземці з Чехії (13,5%), Словаччини (8,2%), Литви (4,4%).

В агенції зазначають, що такі цифри не дивують, бо українці є найбільшою групою іноземців у Польщі. І витрати наших громадян зростатимуть щонайменше до кінця року. Це пояснюється і збільшенням числа українців, які повертаються до Європи після літніх відпусток, і активізацією промисловості Польщі в процесі підготовки до різдвяних свят.

Однак у наступному році приріст витрат може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертаються додому чи їдутьдо країн Західної Європи.

Фото: Магазин у Польщі (unsplash.com)

Найбільша частка витрат людей, які приїхали з Німеччини, пояснюється великим туристичним потоком із країн західної Європи. Також значна кількість громадян Німеччини проживають у Польщі через нижчу вартість життя.

"Левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік, не менше 6 млрд злотих податків від українців піде до бюджету Польщі. Враховуючи кількість українських громадян, що працюють, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає", – каже директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

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