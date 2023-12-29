Вторая родина. Почему многие иностранцы возвращаются в Украину, несмотря на войну

В первые недели и месяцы войны из Украины выехали многие иностранцы, постоянно проживавшие или обучавшиеся в нашей стране. Многие вернулись и остаются, несмотря на угрозу жизни.

Что побуждает иностранцев строить жизнь в Украине во время войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The New York Times.

Издание приводит истории иностранных граждан, которые решили жить в Украине, несмотря на длящуюся почти два года войну.

Сирия Ехеа выехала из Киева в Германию в первые дни войны. Она получила убежище с двумя дочерьми. Но уже в мае 2022 года она вернулась в Украину, чтобы родить сына.

"Война еще не закончилась, и психологические потери, которые она наносит, изнурительны. Но к этому привыкаешь. И мы, как сирийцы, вышедшие из войны – здесь в безопасности. Мы были счастливы здесь, мы жили комфортно", –рассказала женщина, проживавшая в Киеве с 2012 года.

Студенты университетов вернулись, сравнивая ценность образования с рисками войны. Китаец Ван Чжэн учился в Украине с 2017 года и перешел в магистратуру, когда началась война. Он уехал в Китай и продолжил обучение онлайн, но весной вернулся в Киев.

"Образование – это самое важное. Я не могу сдаться", – объяснил он.

Его девушка вернулась в Киев в июле. Они планируют строить свою жизнь в Украине.

"Я чувствую, что это моя вторая родина", – сказал Ван Чжэн.

В 2020 году в украинских университетах обучалось около 76 500 иностранных студентов, больше всего – из Индии. Большинство из них выехали в первые недели войны. Но впоследствии многие вернулись продолжить обучение в Украине.

"Я люблю эту страну, поэтому я вернулась", – рассказала студентка медицинского вуза Мэри Фиона.

Студент Киевского политехнического института Али Салех изучал биомедицинскую инженерию, когда началась война. Он уехал в Париж, но в начале 2023 года вернулся в Киев, чтобы продолжить учебу.

Остальные иммигранты говорят, что намерены остаться в Украине надолго, даже если война разрушает их жизнь. Например, палестинец Абдалялил Реджи, работающий в Украине врачом, сначала выехал в Британию с женой и двумя детьми, но летом 2022 года вернулся в Украину.

"У нас есть выбор, но мы предпочитаем быть в Украине. Мы знаем, что наше будущее здесь, и мы останемся", – отметил мужчина.

Сириец Абдулла Хоссейн аль-Рабии, владеющий рестораном в Киеве и имеющий в Украине "дополнительную защиту", женат на украинке и планирует оставаться в стране.

"Я не застрял в Украине, я не хочу уехжать. Хуже всего то, что ты раньше был беженцем, потом бежал и снова можешь стать беженцем", – объяснил он.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы продолжают ехать в Европу. Число людей со временной защитой увеличивается во всех странах ЕС, кроме Дании.

Также мы рассказывали, что действие Директивы ЕС о временной защите для украинцев заканчивается в марте 2025 года. Некоторые страны уже готовят изменения в программах помощи и составляют план действий на будущее.