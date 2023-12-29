ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Друга батьківщина. Чому багато іноземців повертаються в Україну попри війну

П'ятниця 29 грудня 2023 15:40
UA EN RU
Друга батьківщина. Чому багато іноземців повертаються в Україну попри війну Фото: Майдан Незалежності в Києві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У перші тижні та місяці війни з України виїхали багато іноземців, які постійно проживали чи навчалися у нашій країні. Багато хто повернувся і залишаються попри загрозу життю.

Що спонукає іноземців будувати життя в Україні під час війни, РБК-Україна розповідає з посиланням на The New York Times.

Видання наводить історії іноземних громадян, які вирішили жити в Україні попри війну, що триває майже два роки.

Сирійка Єхеа виїхала з Києва до Німеччини у перші дні війни. Вона отримала прихисток із двома доньками. Але вже у травні 2022 року вона повернулася в Україну, щоб народити тут сина.

"Війна ще не закінчилася, і психологічні втрати, які вона завдає, виснажливі. Але до цього звикаєш. І ми, як сирійці, які вийшли з війни – тут в безпеці. Ми були щасливі тут, ми жили комфортно", – розповіла жінка, яка проживала у Києві з 2012 року.

Студенти університетів також повернулися, порівнюючи цінність освіти з ризиками війни. Китаєць Ван Чжен навчався в Україні з 2017 року і перейшов у магістратуру, коли почалася війна. Він виїхав до Китаю і продовжив навчання онлайн, але навесні повернувся до Києва.

"Освіта – це найважливіше. Я не можу здатися", – пояснив він.

Його дівчина повернулася до Києва у липні. Вони планують будувати своє життя в Україні.

"Я відчуваю, що це моя друга батьківщина", – сказав Ван Чжен.

У 2020 році в українських університетах навчалися близько 76 500 іноземних студентів, найбільше – з Індії. Більшість із них виїхали у перші тижні війни. Але згодом багато хто повернувся продовжити навчання в Україні.

"Я люблю цю країну, тому я повернулася", – розповіла студентка медичного вишу Мері Фіона.

Студент Київського політехнічного інституту Алі Салех вивчав біомедичну інженерію, коли почалася війна. Він виїхав до Парижа, але на початку 2023 року повернувся у Київ, щоб продовжити навчання.

Інші іммігранти кажуть, що мають намір залишитися в Україні надовго, навіть якщо війна руйнує їх життя. Наприклад, палестинець Абдаляліл Реджі, який в Україні працює лікарем, спершу виїхав до Британїі з дружиною і двома дітьми, але влітку 2022 року повернувся в Україну.

"У нас є вибір, але ми вважаємо за краще бути в Україні. Ми знаємо, що наше майбутнє тут, і ми залишимося", – зауважив чоловік.

Сирієць Абдулла Хоссейн аль-Рабії, який володіє рестораном у Києві та який має в Україні "додатковий захист", одружений з українкою і планує залишатися в країні.

"Я не застряг в Україні, я не хочу їхати. Найгірше те, що ти раніше був біженцем, потім втік і знову можеш стати біженцем", – пояснив він.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці продовжують їхати до Європи. Кількість людей із тимчасовим захистом збільшується у всіх країнах ЄС, крім Данії.

Також ми розповідали, що дія Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців спливає у березні 2025 року. Деякі країни вже готують зміни у програмах допомоги та складають план дій на майбутнє.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок в Україні
Точки зору
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Олена Чернега
Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору